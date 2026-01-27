Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Copenhague

El Futbol Club Barcelona ya centra su atención en el cierre de la fase de liga de la UEFA Champions League, compromiso en el que enfrentará al Copenhague este miércoles 28 de enero, aunque lo hará consciente de que no podrá contar con dos piezas de gran peso en su once inicial.

El panorama reciente ha sido de mucho trabajo para el conjunto blaugrana. Primero celebró el título de la Supercopa y, casi de inmediato, comenzaron a aparecer los problemas físicos en un equipo dirigido por Hansi Flick que ya acumula seis partidos en este 2026, incluido el exigente viaje a Arabia Saudí para disputar la final frente al Real Madrid.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Copenhague

En el apartado médico, los azulgranas tienen tres bajas confirmadas para este partido. Pedri, quien vivió una noche complicada ante el Slavia Praga al ser sustituido al minuto 61 y posteriormente confirmarse una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas.

Acorde a lo revelado por el cuerpo médico blaugrana, el mediocampista español se perderá un mes completo de actividad debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Las pruebas realizadas han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes. Comunicado oficial

Gavi, quien lleva de baja desde el mes de septiembre tras ser sometido a una artroscopia por una rotura radial del menisco interno de la rodilla derecha Se espera que en febrero pueda reaparecer.

Y Andreas Christensen, que sufre rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Su vuelta está prevista para el mes de abril.

Por último está el caso de Ferran Torres. El español se perdió el último partido de LaLiga frente al Oviedo por unas molestias en la pierna derecha y su presencia frente al Copenhague está en duda.

Sancionados del Barcelona para enfrentarse al Copenhague

En el rubro de los sancionados, Frenkie de Jong ha estado en el ojo del huracán. Primero al ser expulsado por una falta sobre Kylian Mbappé en la final de la Supercopa de España, posteriormente al despotricar contra Gil Manzano en el partido frente a la Real Sociedad y ahora por no poder ser tomado en cuenta por Hansi para el cierre de la fase de liga de la Champions.

El futbolista neerlandés protagonizó una infracción innecesaria en su propio campo, casi premeditada, sobre Chris Kavanagh, acción que le costó la tarjeta amarilla y que derivó en su suspensión por acumulación de amonestaciones. Esa sanción se suma a las recibidas previamente, una en el encuentro frente al Paris Saint-Germain y la primera en la Jornada 1 del torneo ante el Newcastle.

