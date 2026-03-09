Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Newcastle United

Este martes 10 de marzo el FC Barcelona visitará al Newcastle United en el St. James Park en la correspondiente ida de los octavos de final de la UEFA Champions League con la intención de conseguir una ventaja.

El cuadro blaugrana se clasificó en quinto lugar en la fase de liga y no tuvo que disputar los playoffs. Mientras que, el cuadro de las Urracas fue doceavo de la tabla y se midió al Qarabag de Azerbaiyán a quien eliminó 9-3 en el marcador global.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto blaugrana para este partido.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Newcastle United

Robert Lewandowski fue el primero en regresar a los partidos después de que sufrió una "fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo" ante Villarreal. El polaco ya está entrenando con un protector y tuvo minutos de juego como suplente ante el Athletic Club el pasado fin de semana, por lo que podría tener actividad en la Champions League.

Robert Lewandowski jugó ante el Athletic Club | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El caso de Jules Koundé se trató de una lesión "en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo". Aunque el club señaló que su disponibilidad dependerá de cómo evolucione, el periodista italiano Fabrizio Romano afirmó que se estima que se pierda algunas semanas, por lo que difícilmente estará para los próximos juegos.

🔴 IMAGEN @Sport



Jules Kounde abandona la Ciutat Esportiva tras someterse a pruebas médicas.



El lateral francés tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. El club no informa de tiempo de baja exacto.



🎥 @monfortcarlos pic.twitter.com/mNHiJmveUJ — Diario SPORT (@sport) March 4, 2026

Alejandro Baldé sufrió "una lesión bíceps femoral distal del muslo izquierdo". En este caso, el Barça señaló que, según los resultados de los exámenes, la recuperación tardará alrededor de cuatro semanas, por lo que el defensa español podrá regresar a la actividad a principios de abril, hasta después de la Fecha FIFA de marzo.

❗️𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲

First-team player Alejandro Balde has suffered a distal hamstring (biceps femoris) injury in his left thigh.



Examinations indicate that the recovery process will take approximately 4 weeks. pic.twitter.com/bBgPEtU9X0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2026

Frenkie De Jong sufrió una rotura de bíceps distal de la pierna derecha, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas entre 5 y 6 semanas.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana.



Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas. pic.twitter.com/pGGArUi1Ba — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2026

Gavi sufrió un pequeño desgarro en el menisco interno de la rodilla derecha a finales del mes de septiembre, pero para su fortuna ha regresado a los entrenamientos del equipo en lo que recibe el alta médica.

🚨🔵🔴 Gavi returns to team training after long injury, reports @mundodeportivo.



He’s gonna back available soon and preparing to return into the matchday squad asap. pic.twitter.com/ISnq6U3Qlr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2026

Tras someterse a una artroscopia se le pronosticó entre cuatro a cinco meses. Sin embargo, su recuperación sigue con cautela y no buscan presionar su regreso para evitar una recaída, por lo que su trabajo sigue siendo progresivo.

Por último, se espera que Andreas Christensen, siga en recuperación tras lesionarse en un entrenamiento y regrese hasta la próxima campaña.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼



▶ Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado.



Tras las pruebas realizadas, se ha… pic.twitter.com/OGNhb1SUBT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 21, 2025

El club informó a finales del mes de diciembre, que el defensor danés sufrió una rotura de ligamentos cruzados, misma que lo alejará de las canchas de cuatro a cinco meses como mínimo, por lo que se perderá el resto de la temporada.

Por ahora, Gavi, Alejandro Balde, Jules Koundé, Frenkie De Jong y Andreas Christensen, están fuera de circulación.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Gavi Artroscopia Descartado 26/03 Andreas Christensen Rotura de Ligamentos Descartado 30/04 Frenkie de Jong Lesión muscular Descartado 06/04 Robert Lewandowski Fractura de pómulo Duda Incierta Alejandro Balde Lesión muscular Descartado 03/04 Jules Koundé Lesión muscular Descartado 03/04

Suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Newcastle United

Hansi Flick no tiene jugadores sancionados | Alex Caparros/GettyImages

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro inglés por motivos de sanción.

