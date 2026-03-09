Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Newcastle United
Este martes 10 de marzo el FC Barcelona visitará al Newcastle United en el St. James Park en la correspondiente ida de los octavos de final de la UEFA Champions League con la intención de conseguir una ventaja.
El cuadro blaugrana se clasificó en quinto lugar en la fase de liga y no tuvo que disputar los playoffs. Mientras que, el cuadro de las Urracas fue doceavo de la tabla y se midió al Qarabag de Azerbaiyán a quien eliminó 9-3 en el marcador global.
A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto blaugrana para este partido.
Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Newcastle United
Robert Lewandowski fue el primero en regresar a los partidos después de que sufrió una "fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo" ante Villarreal. El polaco ya está entrenando con un protector y tuvo minutos de juego como suplente ante el Athletic Club el pasado fin de semana, por lo que podría tener actividad en la Champions League.
El caso de Jules Koundé se trató de una lesión "en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo". Aunque el club señaló que su disponibilidad dependerá de cómo evolucione, el periodista italiano Fabrizio Romano afirmó que se estima que se pierda algunas semanas, por lo que difícilmente estará para los próximos juegos.
Alejandro Baldé sufrió "una lesión bíceps femoral distal del muslo izquierdo". En este caso, el Barça señaló que, según los resultados de los exámenes, la recuperación tardará alrededor de cuatro semanas, por lo que el defensa español podrá regresar a la actividad a principios de abril, hasta después de la Fecha FIFA de marzo.
Frenkie De Jong sufrió una rotura de bíceps distal de la pierna derecha, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas entre 5 y 6 semanas.
Gavi sufrió un pequeño desgarro en el menisco interno de la rodilla derecha a finales del mes de septiembre, pero para su fortuna ha regresado a los entrenamientos del equipo en lo que recibe el alta médica.
Tras someterse a una artroscopia se le pronosticó entre cuatro a cinco meses. Sin embargo, su recuperación sigue con cautela y no buscan presionar su regreso para evitar una recaída, por lo que su trabajo sigue siendo progresivo.
Por último, se espera que Andreas Christensen, siga en recuperación tras lesionarse en un entrenamiento y regrese hasta la próxima campaña.
El club informó a finales del mes de diciembre, que el defensor danés sufrió una rotura de ligamentos cruzados, misma que lo alejará de las canchas de cuatro a cinco meses como mínimo, por lo que se perderá el resto de la temporada.
Por ahora, Gavi, Alejandro Balde, Jules Koundé, Frenkie De Jong y Andreas Christensen, están fuera de circulación.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Gavi
Artroscopia
Descartado
26/03
Andreas Christensen
Rotura de Ligamentos
Descartado
30/04
Frenkie de Jong
Lesión muscular
Descartado
06/04
Robert Lewandowski
Fractura de pómulo
Duda
Incierta
Alejandro Balde
Lesión muscular
Descartado
03/04
Jules Koundé
Lesión muscular
Descartado
03/04
Suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Newcastle United
El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro inglés por motivos de sanción.
