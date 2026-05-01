Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse a Osasuna

El tramo final de la temporada viene siendo accidentado para el Barcelona. Mientras el plantel de Hans Flick se prepara para enfrentarse al Osasuna por la jornada 34 de LaLiga, el entrenador alemán piensa en un once con variantes para reemplazar a los jugadores que no tendrá a disposición.

La buena noticia para los blaugranas pasa por el margen con el que cuentan para sellar el título. Con 15 puntos en juego, la ventaja sobre el Real Madrid es de 11, por lo que un triunfo en Pamplona dejaría al club a las puertas de un nuevo festejo.

A continuación, las bajas del líder la LaLiga para el trascendental encuentro a disputarse en el Estadio El SADAR.

Lesionados del Barcelona

Lamine Yamal se pierde el partido del sábado y también lo que le resta en la temporada al Barcelona tras sufrir una rotura en los isquiotibiales. Incluso podría estar ausente en los primeros encuentros de España en el Mundial.

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

El joven extremo se sumó a una enfermería que ya tenía a Raphina con un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho, y a Marc Bernal, con un esguince en el tobillo izquierdo que arrastra desde el partido de Liga ante el Atlético de Madrid. Andreas Christensen, ya en la etapa final de su recuperación de la rotura parcial del ligamento cruzado, podría volver en el mes de mayo.

Los tres jugadores ya han hecho trabajo parcial con el resto de sus compañeros, y en el caso del brasileño y del español, podrían entrar en la lista de convocados para esta jornada aunque por el momento no hay nada confirmado.

La buena noticia la dio Joao Cancelo, ya recuperado de un golpe en la rodilla que lo obligó a salir en la victoria del 22 de abril sobre Celta. El portugués apunta a ser titular en el costado derecho de la defensa.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Lamine Yamal Rotura en los isquiotibiales Descartado Fines de mayo Raphinha Desgarro en el muslo Duda Incierta Marc Bernal Esguince de tobillo Duda Incierta Andreas Christensen Rotura de ligamento cruzado Descartado Mediados de mayo

Suspendidos del Barcelona

Jules Koundé será baja por suspensión ante Osasuna tras alcanzar las 5 amarillas en el encuentro previo frente al Getafe.

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