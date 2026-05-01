Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse a Osasuna
El tramo final de la temporada viene siendo accidentado para el Barcelona. Mientras el plantel de Hans Flick se prepara para enfrentarse al Osasuna por la jornada 34 de LaLiga, el entrenador alemán piensa en un once con variantes para reemplazar a los jugadores que no tendrá a disposición.
La buena noticia para los blaugranas pasa por el margen con el que cuentan para sellar el título. Con 15 puntos en juego, la ventaja sobre el Real Madrid es de 11, por lo que un triunfo en Pamplona dejaría al club a las puertas de un nuevo festejo.
A continuación, las bajas del líder la LaLiga para el trascendental encuentro a disputarse en el Estadio El SADAR.
Lesionados del Barcelona
Lamine Yamal se pierde el partido del sábado y también lo que le resta en la temporada al Barcelona tras sufrir una rotura en los isquiotibiales. Incluso podría estar ausente en los primeros encuentros de España en el Mundial.
El joven extremo se sumó a una enfermería que ya tenía a Raphina con un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho, y a Marc Bernal, con un esguince en el tobillo izquierdo que arrastra desde el partido de Liga ante el Atlético de Madrid. Andreas Christensen, ya en la etapa final de su recuperación de la rotura parcial del ligamento cruzado, podría volver en el mes de mayo.
Los tres jugadores ya han hecho trabajo parcial con el resto de sus compañeros, y en el caso del brasileño y del español, podrían entrar en la lista de convocados para esta jornada aunque por el momento no hay nada confirmado.
La buena noticia la dio Joao Cancelo, ya recuperado de un golpe en la rodilla que lo obligó a salir en la victoria del 22 de abril sobre Celta. El portugués apunta a ser titular en el costado derecho de la defensa.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Lamine Yamal
Rotura en los isquiotibiales
Descartado
Fines de mayo
Raphinha
Desgarro en el muslo
Duda
Incierta
Marc Bernal
Esguince de tobillo
Duda
Incierta
Andreas Christensen
Rotura de ligamento cruzado
Descartado
Mediados de mayo
Suspendidos del Barcelona
Jules Koundé será baja por suspensión ante Osasuna tras alcanzar las 5 amarillas en el encuentro previo frente al Getafe.