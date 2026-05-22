Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Valencia

El Barcelona de Hansi Flick se despide de la temporada 2025/26 con su duelo ante Valencia de este sábado 23 de mayo. El campeón de LaLiga se prepara para un partido en el que intentará dejar una buena imagen de cara a lo que viene, con muchos jugadores ya pensando más en el Mundial que en la finalización del certamen.

El entrenador alemán deberá reemplazar a tres jugadores determinantes de su plantilla para jugar ante un rival que se hace fuerte en su casa y que todavía tiene objetivos pendientes de clasificación europea.

Lesionados del Barcelona

La principal noticia en el mundo culé pasa por la desafortunada lesión de Fermín López. El canterano sufrió una fractura por estrés en en el quinto metatarsiano de su pie derecho en el triunfo por 3 a 1 sobre Betis del último domingo. No solo se perderá el partido ante Valencia, sino que también quedó descartado para el Mundial. Un golpe devastador tanto para el jugador como para sus compañeros.

Ferran Torres será otro de los ausentes en Mestalla. El delantero arrastra una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda que no le permitió estar ante Betis. En un duelo más importante, posiblemente hubiera sido arriesgado, pero sin demasiado en juego y con el Mundial a la vuelta de la esquina, será preservado.

Ambos futbolistas se suman a Lamine Yamal, en plena recuperación de la ruptura muscular en uno de sus isquiotibiales que padeció luego de marcar de penal ante Celta de Vigo el miércoles 22 de abril. Los últimos reportes incluso indican que la estrella podría no llegar a estar disponible para los dos primeros partidos de España en la Copa del Mundo.

No tenemos ninguna duda.

¡Estamos contigo, Fermín! ❤️ pic.twitter.com/FdBTC6BaFl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 20, 2026

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Lamine Yamal Rotura en los isquiotibiales Descartado Incierta Ferran Torres Sobrecarga muscular DescartadoDescartado Incierta Fermín López Fractura en el pie Descartado 20/07/26

Suspendidos del Barcelona

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos o sancionados de cara a este último partido frente al Valencia.

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