Lesionados y sancionados del partido entre el Chelsea y el Barcelona

La UEFA Champions League regresa a Londres con un enfrentamiento de alto voltaje. Este martes 25 de noviembre, el Chelsea recibe al FC Barcelona en Stamford Bridge en un duelo correspondiente a la Jornada 5.

Ambos gigantes europeos llegan en una situación idéntica en la tabla general: ocupando los puestos 11 y 12 respectivamente, lo que reduce el margen de error si quieren asegurar la clasificación directa.

Mientras Hansi Flick recibe noticias alentadoras en su ataque tras la goleada al Athletic, Enzo Maresca deberá afrontar esta semana decisiva sin su mejor jugador debido a un incidente insólito.

Burnley v Chelsea - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene el Chelsea para el partido vs Barcelona?

La enfermería de los Blues presenta bajas sensibles que afectan la columna vertebral del equipo, destacando la ausencia de su figura ofensiva por un accidente doméstico.

Cole Palmer : El atacante inglés está descartado. Cuando estaba a punto de regresar tras dos meses fuera por una lesión en la ingle, sufrió un revés al fracturarse el dedo meñique del pie tras golpearse con una puerta en su casa. Maresca confirmó que no estará disponible para este duelo ni contra el Arsenal.

: El atacante inglés está descartado. Cuando estaba a punto de regresar tras dos meses fuera por una lesión en la ingle, sufrió un revés al fracturarse el dedo meñique del pie tras golpearse con una puerta en su casa. Maresca confirmó que no estará disponible para este duelo ni contra el Arsenal. Romeo Lavia : El mediocampista ha vuelto a caer lesionado. Sufrió un problema en el cuádriceps durante el empate ante Qarabag y estará fuera de acción al menos hasta diciembre.

: El mediocampista ha vuelto a caer lesionado. Sufrió un problema en el cuádriceps durante el empate ante Qarabag y estará fuera de acción al menos hasta diciembre. Levi Colwill : Baja de larga duración por una lesión grave de rodilla; se pierde el resto de la temporada.

: Baja de larga duración por una lesión grave de rodilla; se pierde el resto de la temporada. Dario Essugo: Continúa recuperándose de una cirugía en el muslo y no volverá hasta enero de 2026.

La buena noticia:

Reece James: El capitán encendió las alarmas al salir al medio tiempo contra el Burnley, pero Enzo Maresca aclaró que fue una sustitución planificada para gestionar cargas. El lateral está en óptimas condiciones y apunta a la titularidad.

Manchester United v Chelsea - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene el Barcelona para el partido vs Chelsea?

El conjunto catalán viaja a Londres con una de cal y una de arena. Aunque recupera a un delantero clave, la prudencia médica mantiene a su creativo fuera de la convocatoria.

Pedri : Es la baja más importante. El mediocampista canario sigue recuperándose de la lesión en el bíceps femoral sufrida en el Clásico. Aunque sus sensaciones son buenas, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo; su regreso se estima para el 2 de diciembre contra el Atlético de Madrid.

: Es la baja más importante. El mediocampista canario sigue recuperándose de la lesión en el bíceps femoral sufrida en el Clásico. Aunque sus sensaciones son buenas, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo; su regreso se estima para el 2 de diciembre contra el Atlético de Madrid. Marcus Rashford: Tras perderse el último partido de liga por un cuadro febril y asuntos personales, el inglés entrenó al parejo del grupo este domingo. Todo indica que recibe el alta médica para viajar, aunque su titularidad está en duda por el buen momento de Ferran Torres y Raphinha.

Cabe destacar que Frenkie de Jong llega totalmente descansado y sin molestias tras cumplir una suspensión en La Liga, al igual que Lamine Yamal y el portero Joan García, quienes terminaron el partido contra el Athletic sin problemas físicos.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Jugadores suspendidos de Chelsea y Barcelona

En el apartado disciplinario para la competición europea, ambos entrenadores pueden respirar tranquilos.

Chelsea : No presenta jugadores sancionados para este encuentro.

: No presenta jugadores sancionados para este encuentro. FC Barcelona: Llega con limpieza disciplinaria a la Jornada 5, sin expulsados ni acumulaciones de tarjetas que impidan la participación de sus futbolistas disponibles.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE