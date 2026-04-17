Lesionados y sancionados del partido entre el Chelsea y el Manchester United

La fecha 33 de la Premier League enfrentará al Chelsea y al Manchester United en Stamford Bridge luego del 2-1 que se llevaron los Red Devils el pasado septiembre cuando la temporada recién comenzaba.

Muchas cosas cambiaron en estos siete meses. De hecho, ambos tienen técnicos nuevos, Liam Rosenior y Michael Carrick, y también los dos equipos sumaron bajas. Por el lado de los Blues, las más fuertes llegan desde la defensa y le complican la tarea a Rosenior; del lado del United, una ausencia en la mitad de la cancha modifica el armado del equipo.

Lesionados del Chelsea

Filip Jorgensen, Chelsea | Jean Catuffe/GettyImages

Las bajas confirmadas en el equipo londinense afectan sobre todo a la defensa. Trevoh Chalobah sufrió un esguince de tobillo luego de un choque en la Champions ante el PSG y tuvo que salir en camilla. Reece James arrastra una lesión en el tendón de la corva que lo dejaría varias semanas fuera, con estimaciones cercanas a dos meses.

A esa lista se suman Levi Colwill, fuera por una rotura de ligamentos que lo margina lo que resta de la temporada, y Filip Jorgensen, que no superó una molestia en la ingle. Jamie Gittens también quedó al margen por un problema en el tendón de la corva sufrido en un entrenamiento de abril.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Trevoh Chalobah Esguince en el tobillo derecho Descartado Incierta Reece James Lesión en el isquiotibial Descartado Incierta Filip Jorgensen Lesión en la ingle Descartado Incierta Jamie Gittens Lesión en el isquiotibial Descartado Incierta Levi Colwill Rotura de ligamento cruzado anterior Descartado Incierta

Suspendidos del Chelsea

Los Blues no cuentan con jugadores suspendidos para este encuentro, por lo que Rosenior no tendrá mayores inconvenientes para ajustar su once inicial.

Además, el partido marcará el regreso de Enzo Fernández al plantel luego de una sanción interna vinculada a sus declaraciones sobre una posible llegada al Real Madrid.

Lesionados del Manchester United

Kobbie Mainoo, Manchester United | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El conjunto de Manchester llega con varias situaciones a seguir. Kobbie Mainoo no jugó el último partido por una lesión muscular y no se conoce su evolución. Tampoco trascendieron detalles sobre la zona afectada ni la magnitud, por lo que su presencia no está garantizada.

Patrick Dorgu continúa con trabajos individuales luego de una lesión en los isquiotibiales sufrida en enero y apunta a volver antes del cierre de la temporada. Matthijs de Ligt arrastra molestias en la espalda desde hace meses y su regreso todavía no tiene fecha definida.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Kobbie Mainoo Lesión muscular En duda Incierta Patrick Dorgu Lesión en los isquiotibiales Descartado Incierta Matthijs de Ligt Lesión en la espalda Descartado Incierta

Suspendidos del Manchester United

Lisandro Martínez no podrá estar disponible luego de ver la tarjeta roja en su regreso a las canchas frente al Leeds. La sanción llegó por tirarle del pelo a un rival durante una disputa por la pelota.

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