Chivas del Guadalajara: lesionados y suspendidos vs Atlas en el Clásico Tapatío

Las Chivas dejaron ir una gran oportunidad para subir escalones en la tabla general, ya que cayeron de forma sorpresiva ante Querétaro en el Estadio Corregidora, tras la mínima de Ali Ávila, con lo cual, se cortó su buena racha de cuatro victorias al hilo. Con esto, el Guadalajara quedó octavo de la clasificación con 20 unidades, a dos de los puestos de Liguilla cuando quedan nueve por jugarse.

Y ahora, el siguiente compromiso en la agenda del Rebaño Sagrado es el Clásico Tapatío frente al Atlas, este sábado 25 de octubre, en el Estadio Akron, para la Jornada 15 del Apertura 2025, de la Liga MX. A diferencia de los pupilos del argentino Gabriel Milito, los Rojinegros vienen de vencer 2-0 a León en el Estadio Jalisco a través del doblete del serbio Uros Djurdjevic.



El partido contra Gallos Blancos salió caro para el conjunto tapatío, ya que sufrió la baja por lesión de Bryan González, uno de los hombres importantes en el esquema debido a su producción de goles, quien abandonó al minuto 63 por un problema en la pierna derecha, incluso tuvo que ser auxiliado por Hugo Camberos y Erick Gutiérrez para dejar el campo. Del mismo modo, Armando González, que está en la pelea por el liderato de goleo con sus siete dianas, ya no volvió al segundo tiempo. Ya en conferencia de prensa, Milito confirmó las lesiones de ambos, El Cotorro sufrió un golpe y La Hormiga tuvo una sobrecarga muscular.

Eso no es todo porque habrá otra baja sensible, otro de los hombres que se ha ganado a pulso su titularidad y el apoyo de los Chiva-hermanos: Richard Ledezma. El lateral mexicoamericano fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla al minuto 97 y no podrá vivir su primer Clásico Tapatío. Otro que debe andar con cuidado es Diego Campillo, ya que si recibe un cartón preventivo llegara a su quinta del semestre y se perdería la Fecha 16.



Finalmente, está la duda del delantero Javier Hernández, quien supuestamente fue excluido de la convocatoria por una lesión, aunque pareciera más que fue por decisión meramente técnica. Si es que La Hormiga termina siendo baja, Chicharito podría ser llamado, lo mismo que Alan Pulido.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Leonardo Sepúlveda: en rehabilitación tras ser operado del tobillo izquierdo.



Alan Mozo: fuera del torneo al ser operado por una lesión de menisco.



Bryan González: es duda tras recibir un golpe frente a Querétaro.



Armando González: es duda luego de sufrir una sobrecarga muscular.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

Richard Ledezma: vio dos tarjetas amarillas frente a Gallos Blancos.