Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentar a Pachuca

El Guadalajara se reporta listo para su debut en el Clausura 2026. Este sábado 10 de enero, las Chivas reciben a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Akron a las 17:00 horas, en un duelo que servirá para medir el trabajo de pretemporada bajo el mando de Gabriel Milito.

Aunque el ambiente es optimista tras la llegada de refuerzos como Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, el estratega argentino deberá sortear sus primeros obstáculos del año: la enfermería rojiblanca retiene a tres elementos y el mercado de fichajes ha provocado una baja de último minuto en la defensa.

¿Qué jugadores lesionados tiene Chivas?

El Rebaño no podrá contar con tres futbolistas para la Jornada 1, especialmente la ausencia de su mediocampista de contención habitual y un nuevo percance en la defensa central.

Fernando Oso González (Baja confirmada): El mediocampista no logró recuperarse a tiempo para el arranque del torneo. González no tuvo minutos en los amistosos de pretemporada y continúa realizando trabajos diferenciados, por lo que está descartado para recibir a los Tuzos.

Leon v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Gilberto Tiba Sepúlveda (Baja probable): El defensor encendió las alarmas apenas ayer al sufrir una lastimadura en el entrenamiento. Todo indica que no entrará en la convocatoria, obligando a Milito a ajustar su zaga central.

Diego Campillo (Baja confirmada): El joven futbolista sigue en proceso de recuperación tras una lesión en el quinto metatarsiano. Aunque formó parte de la pretemporada, aún no tiene el alta competitiva.

Baja de último momento por mercado

Además de los lesionados, Chivas pierde a un defensor prometedor justo antes del pitazo inicial del torneo.

Francisco Méndez: El central de 20 años, que se perfilaba como una opción de recambio ante las bajas, abandona el club. Se ha confirmado su salida a préstamo por un año con opción de compra rumbo al Necaxa, buscando minutos en primera división que en Guadalajara no tenía garantizados.

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Altas y dudas en el once de Chivas vs Pachuca

No todo es negativo en Verde Valle. El cuerpo técnico celebra la recuperación de dos piezas importantes, aunque manejará con cautela su participación.

Armando González y José Castillo : Ambos jugadores superaron sus respectivas molestias físicas y vieron acción en la pretemporada ante Atlas. Están médicamente habilitados, aunque no sería extraño que Armando González inicie en el banquillo, ya que Milito suele ser muy precavido con las cargas de trabajo tras una lesión.

: Ambos jugadores superaron sus respectivas molestias físicas y vieron acción en la pretemporada ante Atlas. Están médicamente habilitados, aunque no sería extraño que Armando González inicie en el banquillo, ya que Milito suele ser muy precavido con las cargas de trabajo tras una lesión. Nuevas caras: Los refuerzos Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez están disponibles y podrían tener sus primeros minutos oficiales.

¿Chivas tiene jugadores suspendidos?

Para el inicio del Clausura 2026, Chivas no reporta jugadores sancionados que arrastren castigos del torneo anterior, por lo que las ausencias responden estrictamente al parte médico y movimientos de mercado.

