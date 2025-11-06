Lesionados y sancionados de Chivas vs Rayados

Está por concluir la fase regular del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y Chivas está prácticamente calificado de forma directa a la Liguilla, pues la única forma de quedar fuera es que haya una verdadera catástrofe, que debe mezclar una victoria de Bravos de Juárez con una caída por goleada del Rebaño en manos de Rayados en el Estadio Akron, ya que la diferencia de goles de los rojiblancos es de +5, mientras los fronterizos están en 0.

🇦🇹 ¡Fuertes y unidos! 🔥



Renueva tu Chivabono y consigue tu lugar favorito para el torneo 😍👉🏻 https://t.co/S5H9ibkr62 pic.twitter.com/LK2FJ2RJUY — CHIVAS (@Chivas) November 4, 2025

El Guadalajara recibirá en casa a Monterrey este sábado 8 de noviembre. Aun cuando los locales logren hilar una victoria, desgraciadamente ya no pueden aspirar más allá de su sexta posición, donde están con 26 unidades, porque el equipo más cercano en la clasificación es precisamente el conjunto regio con 31 puntos, mientras este último todavía puede alcanzar la cuarta posición siempre y cuando su odiado rival de la ciudad, Tigres, no cumpla con su propósito contra San Luis en el Volcán.



De entrada, el Rebaño no podrá contar con uno de sus capitanes, Luis Romo, ya que fue expulsado frente a Pachuca tras una entrada sobre el brasileño Robert Kenedy. Será una baja notable porque el sinaloense se ha consolidado como parte de la zaga central, posición que tuvo varias dificultades al arranque del semestre con Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias.

¡CUMPLIRÁ SU CASTIGO! 😳🟥



Distintos medios han reportado que Chivas 𝗡𝗢 𝗔𝗣𝗘𝗟𝗔𝗥𝗔́ la tarjeta roja que recibió 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗥𝗼𝗺𝗼 ante Pachuca. Los directivos no creen que la Comisión echará para atrás dicha decisión, por lo que se la jugarán contra Monterrey sin uno de… pic.twitter.com/KcHDqVzCC2 — Chivas Universal (@ChivasUniverse) November 4, 2025

Se debe recordar que el equipo tapatío tampoco tendrá al zaguero central Diego Campillo para lo que resta del campeonato, ya que durante el Clásico Tapatío sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, lo que lo llevó a ser operado, esperando que pueda volver a la acción hasta finales de enero o inicios de febrero del 2026.



Quien se perfilaba para sustituir a Diego Campillo en la central era Mickey Tapias, pero sufrió una lesión muscula en el aductor del muslo derecho. El defensa está trabajando en su recuperación y su regreso dependerá de su evolución, por lo que también está descartado para este duelo.

¡NUEVA LESIÓN! 🚑🚨



Chivas confirmó que Miguel Tapias presentó molestias en el muslo derecho, por lo que se le realizaron estudios y se confirmó una lesión. Muscular en el aductor, por lo que no fue incluido en la convocatoria y ya trabaja en su recuperación.



𝗥𝗘𝗚𝗥𝗘𝗦𝗔… pic.twitter.com/ifXm5MSXsg — Chivas Universal (@ChivasUniverse) November 1, 2025

Por último, no ver al mexicoamericano Cade Cowell, Alan Pulido, Luis Olivas e Isaác Brizuela, es mera decisión técnica del estratega. El defensa no ha recibido nada de minutos, El Vaquero y el tamaulipeco están en un bajo nivel y El Conejito ya había sido avisado que no tendría muchos minutos con el primer equipo.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Diego Campillo – Recién operado por una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo.

Miguel Tapias – Lesión muscular en el aductor del muslo derecho.

Leonardo Sepúlveda – En rehabilitación tras ser operado del tobillo izquierdo.

¿Qué jugadores tiene sancionados Chivas?

Luis Romo – Vio el cartón rojo tras una falta sobre Robert Kenedy del Pachuca.