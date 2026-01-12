Lesionados y sancionados de Cruz Azul para enfrentarse al Atlas

Cruz Azul defraudó en su presentación del Clausura 2026, de la Liga MX, ya que fue superado 2-1 por León en el Estadio Nou Camp, gracias a las dianas del panameño Ismael Díaz y Bryan Colula, aunque la buena noticia para la afición celeste fue que el mediocampista argentino Agustín Palavecino, nuevo fichaje del equipo, debutó al entrar de cambio por Luka Romero y anotó su primer tanto en los últimos instantes, lo que brinda esperanzas de que tenga un desempeño destacable como lo hiciera con los Rayos del Necaxa.

¡PERDIÓ CRUZ AZUL! ❌ 🚂

Larcamón y La Máquina no pudieron en su visita a León y fueron derrotados en su primer partido del Clausura 2026 pic.twitter.com/6ubJYnKCBu — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 11, 2026

Claramente la derrota dejó enfadados a los seguidores cementeros, que despotricaron contra el técnico argentino Nicolás Larcamón, ya que decidió darle salida a uno de los emblemas del club, el capitán uruguayo Ignacio Rivero, así como a Ángel Sepúlveda, dejando mucha juventud y poca calidad en el banquillo, algo que para muchos, terminará pesando en este semestre.



El siguiente compromiso de La Máquina es frente al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc, ya que no les permitieron volver a usar el Olímpico Universitario. El duelo está pactado para este miércoles 14 de enero, donde los Rojinegros buscarán su segundo triunfo al hilo al haberse presentado con una victoria 1-0 sobre el Puebla en el Estadio Jalisco.



De entrada, se sabe que el cuadro de La Noria no cuenta con el arquero colombiano Kevin Mier por una fractura de tibia en la pierna derecha durante el mes de noviembre, así como con el defensa Chiquete Orozco, que sufrió una luxación en el tobillo derecho durante las semifinales del Apertura 2025. Los dos fueron operados, pero tardarán en volver a las canchas.

Agustín Palavecino debutó con Cruz Azul y lo hizo marcando su primer gol. No pudo tener mejor presentación: personalidad, entrega y apareciendo cuando más se necesitaba. Se nota que entiende el juego, pisa el área y no le pesa la camiseta. ⚽🚂 pic.twitter.com/Q2nKels72L — Vamos Azul (@VamosCAzul) January 11, 2026

Uno que quedó descartado para enfrentar a los Panzas Verdes fue Omar Campos, pues desde la semana pasada se le había dado descanso debido a las fuertes cargas físicas que sufrió, así que es posible que pueda aparecer en la convocatoria frente a los Zorros.



Si bien Andrés Montaño reapareció en los entrenamientos, aún no está listo para ver acción, ya que atraviesa la recta final de su recuperación, estimándose que se reintegrará a la par del grupo entre finales de enero e inicios de febrero.



Por último, el polaco Mateusz Bogusz ni siquiera fue convocado, lo que da por hecho que se está trabajando en su salida hacia el Houston Dynamo de la MLS. Y posiblemente tampoco se vea al delantero colombiano Miguel Borja, que ni siquiera ha sido presentado como refuerzo oficial.

Mateusz Bogusz, al filo del adiós: Houston Dynamo presenta nueva oferta a Cruz Azul https://t.co/8ZhCMnttkW — Publimetro México 🌐 (@PublimetroMX) January 10, 2026

Finalmente, Cruz Azul no tiene castigados en sus filas, incluso sólo tuvo un amonestado en su debut y se trató del colombiano Willer Ditta.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

Kevin Mier: en rehabilitación tras ser operado de una fractura de tibia.

Omar Campos: con sobrecarga muscular tras la pretemporada.

Chiquete Orozco: en rehabilitación tras ser operado de una luxación en el tobillo.

Andrés Montaño: está en la recta final de su recuperación.

¿Qué jugadores tiene sancionados Cruz Azul?

Cruz Azul no pierde a ningún jugador por sanción para el choque frente a Atlas.

