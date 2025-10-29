Lesionados y suspendidos de Cruz Azul vs Puebla

Quedan seis puntos por disputarse para darle fin a la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX. Cruz Azul es uno de los aspirantes al título bajo la dirección técnica del argentino Nicolás Larcamón, que lo ha hecho bastante bien en su primer semestre a cargo. Para la Jornada 16, el equipo celeste sale de visita para medirse al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, este viernes 31 de octubre.

¡BAJA SENSIBLE EN LA DEFENSA! 🤕



Gonzalo Piovi es baja confirmada para el duelo de esta noche ante Monterrey, y es muy probable que también se pierda el partido contra Puebla.



El diagnóstico es tranquilizador (solo molestias en el aductor), pero el cuerpo técnico prefiere no… pic.twitter.com/FYFFQ8MMkt — HistoriaAzul (@Historia_Azul) October 26, 2025

La Máquina Celeste es tercera de la clasificación y quiere acabar el campeonato como superlíder y podría hacerlo, ya que tiene 32 puntos y está a uno del puntero Toluca, aunque todo dependerá de que los choriceros no tengan un buen cierre, lo mismo que Tigres, América y Rayados.



Por otro lado, La Franja ya está eliminada, siendo el único conjunto del certamen que ya no tiene posibilidades matemáticas de meterse en la zona del Play-In, sellando así un semestre para el olvido, aparte no podrán contar con su director técnico, el argentino Hernán Cristante, que recibió tres partidos de suspensión tras ser expulsado frente al América la jornada antepasada. No obstante, los poblanos están poniéndole corazón a sus últimos juegos porque vienen de rescatar un empate 4-4 frente a Bravos de Juárez.

¿Por qué no juega Bogusz?



“Siento que ha sido víctima por la regla de menores”.



“Mateusz es un gran jugador, pero Nacho agarro fuerza en esa posición, siento que Bogusz puede tener un segundo aire en otro tipo de escenarios, confío en que pueda cumplir un rol importante”.… pic.twitter.com/uHCPmFWoBS — Gerardo González (@gerardoo_gh) October 26, 2025

En su último partido, Cruz Azul venció 2-0 a Rayados de Monterrey, con goles de Chiquete Orozco y Ángel Sepúlveda, pero lo hizo con dos ausencias notables, el defensa argentino Gonzalo Piovi y el mediocampista polaco Mateusz Bogusz. El primero quedó fuera de la convocatoria para no arriesgarlo tras presentar molestias musculares entre semana y posiblemente lo sigan cuidando pensado en la fase final, mientras el segundo fue descartado por una fiebre, así que apunta para volver a formar parte de la plantilla contra los camotero. Al final, todo dependerá de la decisión de Larcamón sobre si utilizarlos o no.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

Gonzalo Piovi: tras la molestia que sufrió en la ingle, el equipo no lanzó ningún comunicado sobre la lesión, pero todo apunta a que ya está listo para jugar, pero se mantiene la duda sobre si buscarán cuidarlo de cara a la Liguilla.

tras la molestia que sufrió en la ingle, el equipo no lanzó ningún comunicado sobre la lesión, pero todo apunta a que ya está listo para jugar, pero se mantiene la duda sobre si buscarán cuidarlo de cara a la Liguilla. Andrés Montaño: sigue en rehabilitación tras la ruptura de ligamento cruzado anterior y meniscos en la rodilla izquierda sufrida en el C2025.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

Ninguno, pero el capitán uruguayo Ignacio Rivero deberá andar con cuidado de no recibir una tarjeta amarilla, ya que de hacerlo, acumularía su quinta y se perdería la última jornada del campeonato.