Lesionados y sancionados de América para enfrentarse al Monterrey

Con la Fecha FIFA de noviembre finalizada finalmente regresa la Liga MX con la Liguilla, pero no sin antes haberse jugado el Play-In.

El Club América visitará al Club de Fútbol Monterrey este miércoles 26 de noviembre en la ida de cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y buscarán sacar una ventaja para llevarse a casa desde el 'Gigante de Acero'.

De esa manera, el cuadro capitalino quiere llegar al encuentro de vuelta en casa con mayores posibilidades de avanzar.

Recordemos que las águilas se ubicaron en el cuarto lugar; mientras que, el cuadro regiomontano quedó en el quinto sitio.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto azulcrema para este partido.

Los Cuartos de Final ya en la mira. 🎯🧐 pic.twitter.com/0tZS0aXTvh — Club América (@ClubAmerica) November 18, 2025

Lesionados de América para enfrentarse a Monterrey

Para buena fortuna del cuadro azulcrema el parón les ha venido bien y han recuperado a sus lesionados, tal es el caso de Isaías Violante, quien fue el último en estar al parejo de sus compañeros, luego de que Raúl Zúñiga y Henry Martín ya estuvieron disponibles desde el amistoso ante LA Galaxy.

Los seleccionados nacionales reportaron desde el jueves pasado: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez por parte de México, mientras que Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre por Uruguay.

En el caso del portero azteca se había reportado que tenía una inflamación en un tobillo, pero fue titular el martes en la derrota de México 1-2 ante Paraguay, por lo que no tendría inconvenientes para arrancar la Liguilla.

Suspendidos de América para enfrentarse a Monterrey

André Jardine no tendrá suspendidos para este juego | Jam Media/GettyImages

El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de la Sultana del Norte por motivos de sanción.

