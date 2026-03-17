Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse a Club León

Como parte de la Jornada 9 que fue reprogramada gracias a la Copa de Leyendas entre el Real Madrid y el Futbol Club Barcelona, las Chivas del Guadalajara recibirán al León este miércoles 18 de marzo en duelo de media semana del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los antecedentes recientes entre estas dos escuadras nos dejan mal parados a los dirigidos por Gabriel Milito y es que suman ya dos derrotas consecutivas contra los Panzas Verdes, aunque su situación actual y la posibilidad de quedar superlíderes, los pone como favoritos sobre la mesa.

Los rojiblancos llegan a este duelo con dos triunfos consecutivos contra el Atlas y frente a Santos Laguna, por lo que suman ya 24 puntos, solo dos por debajo del Cruz Azul que es líder. Por su parte los Esmeraldas han caído dos veces seguidas y apenas llegan a 10 unidades.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Club León

Pasan las semanas y pareciera que está más cerca el regreso de Luis Romo a las canchas y es que sufrió un desgarro de segundo grado en la pierna derecha en el encuentro frente al Toluca, por lo que estará listo al finalizar el mes de marzo, en donde podría disputar ya los encuentros contra Pumas de la UNAM o Tigres de la UANL.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Luis Romo Desgarro de segundo grado En recuperación Finales de marzo

Al defensor se le vio en el encuentro frente a Santos Laguna en la cancha, pero no listo para enfrentar el partido, sino en la previa apoyando moralmente a su equipo para sacar el encuentro adelante.

ROMO PRESENTE 👀



Luis Romo se mantuvo apoyando y atento al calentamiento de Chivas de Guadalajara previo al partido en el Estadio Akron.



🎥: Juan Manuel Figueroa pic.twitter.com/tHhyDWhBmF — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 14, 2026

Sancionados de Chivas para enfrentarse a Club León

Para este encuentro frente a los Panzas Verdes, el Rebaño Sagrado podrá contar con plantel completo sin contabilizar a los lesionados que aún no logran recuperarse. Esto después de que se llegó a especular que perderían por segunda semana consecutiva a un jugador por acumulación de tarjetas.

Richard Ledezma cometió una falta sobre Fran Villalba en el minuto 63 del encuentro frente a Santos Laguna, por lo que llegó a cinco cartones preventivos y esto amerita por reglamente una expulsión, pero al ser esta la Jornada 11, el jugador tendrá que cumplir su sanción en la fecha posterior, que sería contra Rayados de Monterrey el próximo fin de semana.

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