Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse al Atlas

Las Chivas de Guadalajara tienen una cita por demás importante en esta Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX ya que se enfrenta al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, en esta ocasión con ambos equipos en buena posición en la clasificación general del campeonato regular.

Los rojiblancos han sufrido dos descalabros al hilo, pero el buen arranque de este torneo los tiene como terceros en la tabla general con 18 unidades, mientras que los rojinegros están en la sexta plaza gracias a la suma de 16 puntos hasta el momento, razón por la que de ganar en el Estadio Jalisco, podrían superar al acérrimo rival.

Lesionados de Chivas para enfrentarse al Atlas

Si bien aún no hay un parte médico o comunicado oficial de parte del Club Deportivo Guadalajara, todo apunta a que Luis Romo volverá a estar fuera de las canchas, ya que en el encuentro contra el Toluca tuvo que ser sustituido por Brian Gutiérrez apenas a los 40 minutos de transcurrido el encuentro.

Se ha especulado que esto se trata de una recaída después de haberse lesionado en el encuentro frente al Mazatlán en la Jornada 5, situación que lo dejó fuera desde inicios de febrero al tratarse de un desgarro de segundo grado, algo que se habría repetido en este encuentro y que haría el que defensor rojiblanco esté fuera por lo menos tres semanas más.

39' Primer cambio Rojiblanco:

⬅️ Sale, por lesión, Luis Romo

➡️ Entra Brian Gutiérrez



¡DALE, BRIAN! 👏 pic.twitter.com/TVGcIerz6T — CHIVAS (@Chivas) February 28, 2026

Suspendidos de Chivas para enfrentarse al Atlas

En el rubro de los amonestados o expulsados, el Rebaño Sagrado no ha tenido un torneo del todo limpio y es que marchan novenos en cuanto a tarjetas amarillas se refiere, aunque aún no cuentan todavía con cartones rojos.

Los futbolistas con mayor riesgo para este duelo de alto impacto son Richard Ledezma y Daniel Aguirre, ambos ya tienen una acumulación de cuatro cartones preventivos cada uno, por lo que de verse apercibidos, no jugarían contra Santos Laguna en la Jornada 11.

MÁS NOTICIAS SOBRE CHIVAS