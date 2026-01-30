Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse al San Luis

Las Chivas de Guadalajara vuelven a las acciones en el Clausura 2026 de la Liga MX y buscarán defender su liderato momentáneo al visitar al Atlético San Luis este sábado 31 de enero, partido correspondiente a la Jornada 4 que tendrá como sede el Estadio Libertad Financiera, un lugar que suele ser complicado para el chiverío.

Los dirigidos por Gabriel Milito ya comenzaron su preparación para este encuentro con plantel completo luego del retorno de sus ocho jugadores tras el parón para los duelos amistosos de la Selección, mismo caso de los purépechas, quienes sostuvieron un amistoso frente al León en el que ganaron uno por cero gracias a João Pedro.

Visitar San Luis no es tan sencillo para el Rebaño Sagrado y es que en sus últimos cinco partidos han logrado rescatar solo un triunfo en el Clausura 2024, mientras que se han llevado dos descalabros y dos empates más, es así que tendrán que aprovechar el empuje anímico de este torneo y el nivel mostrado para sacar buenos dividendos fuera de casa.

Lesionados de Chivas para enfrentarse al San Luis

Raúl Rangel, Ricardo Ledezma, Brian González, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Ángel Sepúlveda han vuelto al redil tras los encuentros que sostuvieron con la selección mexicana en Panamá y Bolivia.

Estos ocho jugadores reportaron a inicio de semana bajos las órdenes de Gabriel Milito y todo apunta que pese al trajín de los viajes, la altura boliviana y el clima panameño, ningún jugador ha presentado problemas físicos, por lo que únicamente Gilberto Sepúlveda y Leonardo Sepúlveda siguen siendo los jugadores que estarían fuera de la convocatoria para este encuentro.

TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-PAN-MEX | ARNULFO FRANCO/GettyImages

Sancionados de Chivas para enfrentarse al San Luis

En materia de jugadores que han sido amonestados o expulsados, la escuadra rojiblanca se encuentra en buen estado y es que en lo que va del Clausura 2026 solo Richard Ledezma en dos ocasiones, Luis Romo y Armando González han visto el cartón preventivo.

Es así que de necesitarse, el estratega argentino tiene cuadro completo para este encuentro en el que buscarán sacar tres puntos que los mantengan en la cima de la clasificación general del balompié mexicano.

MÁS NOTICIAS SOBRE CHIVAS