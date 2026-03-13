Lesionados y sancionados de Chivas para enfrentarse a Santos

Con la confianza de haber sacado tres puntos y de haber sacado tres puntos en el Clásico Tapatío luego de derrotar dos goles por uno al Atlas, las Chivas de Guadalajara encararán su siguiente duelo en casa al recibir a Santos Laguna este sábado 14 de marzo en el Estadio Akron en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado busca extender la racha de siete encuentros consecutivos sin derrota como local frente a los de la Comarca, ya que desde el pasado 12 de agosto del 2018 no logran triunfar fuera de casa, con un historial de cinco triunfos y dos empates tanto en el certamen liguero con en la Copa MX.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Santos

El Rebaño Sagrado se ha mantenido como un equipo saludable por grandes lapsos de este torneo, únicamente sufriendo la baja en este instante de Luis Romo, quien ya se ha dicho con anterioridad que tiene un desgarro de segundo grado en la pierna derecha, el cual está sujeto a valoración constante, pero se estipula que estará fuera por lo menos 15 días más.

Si bien el club no ha comunicado nada sobre el estado de salud actual del defensor central rojiblanco, no estuvo entre los convocados para el duelo frente a los rojinegros, por lo que se confirma la teoría de que todavía no está listo para volver a las canchas.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Luis Romo Desgarro de segundo grado En recuperación Finales de marzo

Suspendidos de Chivas para enfrentarse a Santos

Si bien se han logrado sortear de buena forma situaciones de lesión, en el rubro de los sancionados esto no ha sido lo mejor, ya que previo al Clásico Tapatío Daniel Aguirre y Richard Ledezma llegaron con cuatro tarjetas amarillas, por lo que una amonestación los dejaría fuera del encuentro frente a Santos y sucedió.

Al minuto 90 del encuentro, recibió un cartón preventivo por lo cual no será considerado para el siguiente encuentro, misma situación que podría vivir Ledezma si es que es apercibido en el siguiente encuentro en casa. Cabe recordar que cada que un jugador acumula cinco tarjetas amarillas, se va un partido fuera.

