Lesionados y sancionados de Cruz Azul para enfrentarse al Puebla

Cruz Azul encontró calma y confianza en la jornada dos del Clausura 2026 tras imponerse con autoridad al Atlas, en un partido que sirvió para sacudirse la presión del arranque del torneo y confirmar que el proyecto comienza a tomar forma. La Máquina fue superior de principio a fin y supo capitalizar los errores de un rival que nunca logró asentarse en la cancha del estadio Cuauhtémoc, sede provisional del conjunto celeste.

El dominio cementero se reflejó muy temprano en el marcador. Apenas al minuto 8, un error en la salida defensiva de los Zorros fue suficiente para que Cruz Azul se adelantara y marcara el rumbo del encuentro. Con la ventaja a su favor, el equipo manejó los tiempos, circuló el balón con paciencia y evitó caer en el desorden. Antes de la media hora de juego, un tiro libre terminó por ampliar la diferencia, dejando la sensación de que el partido estaba prácticamente resuelto desde la primera mitad.

Atlas intentó reaccionar en el complemento, empujado más por orgullo que por claridad futbolística. Durante algunos minutos logró inquietar la portería celeste, pero sin la contundencia necesaria para cambiar la historia. Con el paso del tiempo, Cruz Azul volvió a adueñarse del balón y cerró el encuentro sin sobresaltos, aunque sin aumentar la ventaja en el marcador.

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El triunfo significó más que tres puntos. Representó un impulso anímico importante y permitió a La Máquina sumar sus primeras unidades del certamen. Sin embargo, el enfoque ya está puesto en la jornada tres, cuando Cruz Azul se mida ante el Puebla en un duelo que seguro demandará exigencia.

Para ese compromiso, el cuerpo técnico deberá lidiar con un factor clave: las ausencias por lesión. De cara al choque ante La Franja, Cruz Azul no podrá contar con algunos elementos importantes del plantel, situación que obligará a ajustar piezas y replantear el esquema.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

Kevin Mier: en rehabilitación tras ser operado de una fractura de tibia.

Omar Campos: con sobrecarga muscular tras la pretemporada.

Chiquete Orozco: en rehabilitación tras ser operado de una luxación en el tobillo.

Andrés Montaño: está en la recta final de su recuperación.

¿Qué jugadores tiene sancionados Cruz Azul?

Cruz Azul no pierde a ningún jugador por sanción para el choque frente al Puebla.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL