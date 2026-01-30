Lesionados y sancionados de Monterrey para enfrentarse a Tijuana

Este sábado 31 de enero el Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Tijuana Xoloitzcuintles en la correspondiente Jornada 4 del Torneo Clausura 2025 del la Liga MX con el firme objetivo de hilar su tercer triunfo en fila en el certamen.

Después de 15 sin actividad oficial el cuadro albiazul usaría un cuadro titular para mantener el ritmo competitivo de juego y dispondría de toda su plantilla para el compromiso.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto regio para este partido.

Lesionados del Monterrey para enfrentarse a Tijuana

Tras dos semanas sin jugar el cuadro de la Pandilla tendría equipo completo para afrontar el duelo ante los fronterizos y no presentaría bajas por lesión.

Luca Orellano en el entreno de hoy.💥⚽ pic.twitter.com/VjyWxV7Lpz — Rayados (@Rayados) January 23, 2026

Además, ya tendría a disposición a uno de sus refuerzos, el argentino Luca Orellano quien cumplirá 20 días trabajando con el equipo, por lo que podría hacer su presentación en sociedad.

Germán Berterame y Víctor Guzmán, fueron parte del once inicial del conjunto tricolor en el partido amistoso frente a Panamá que sirvió como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Nuestros #Rayados Germán Berterame y Víctor Guzmán serán titulares en el encuentro de @Miseleccionmx 🆚 Panamá.⚽🔥



¡Vamos los #RayadosEnSelección!🔵⚪ pic.twitter.com/HvOx74hVys — Rayados (@Rayados) January 23, 2026

Berterame jugó durante 67 minutos y colaboró en el ataque, generando presencia ofensiva constante y participando activamente en la presión y creación de jugadas de peligro.

Víctor Guzmán fue un pilar en la defensa azteca e impulsó la salida hacia el campo rival, siendo uno de los jugadores más destacados.

Para el segundo partido de la selección mexicana, vencieron 1-0 a Bolivia y Germán Berterame, fue el encargado de marcar el gol del triunfo. Mientras que, para este juego Víctor Guzmán e Iker Fimbres no tuvieron actividad.

Suspendidos del Monterrey para enfrentarse a Tijuana

Domenéc Torrent tendrá plantilla completa | Jam Media/GettyImages

El conjunto entrenado por Domenéc Torrent no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro rojinegro por motivos de sanción.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX