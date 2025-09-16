Lesionados y sancionados de Newcastle y FC Barcelona para el partido de la jornada 1 de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League está de regreso esta semana con el inicio de la etapa de liguilla y la actividad del jueves tendrá un excelente cierre, con la visita del FC Barcelona al Newcastle en la noche de dicha jornada.

El club Culé llega con bajas de peso, pero aún así ilusiona: viene de aplastar 6-0 al Valencia en condición de local por LaLiga y quiere afianzarse como uno de los candidatos máximos a alzar la Orejona. Por su parte, las Urracas tuvieron un arranque irregular de temporada en la Premier League y necesitan levantar para cumplir con los objetivos que ameritan una plantilla llena de figuras como la que tienen.

Newcastle

Lesionados

Jacob Ramsey y Yoane Wissa son los dos lesionados que tiene el equipo de Eddie Howe para este debut por UEFA Champions League.

Sancionados

El Newcastle no tiene a ningún futbolista con sanción disciplinaria pendiente de cumplimiento. En el ámbito local, Anthony Gordon viene de cumplir una fecha de suspensión por tarjeta roja.

FC Barcelona

Lesionados

La enfermería Culé preocupa a Hansi Flick: Lamine Yamal se perderá el partido por una lesión en el pubis, mientras que Frenkie De Jong hará lo propio por un problema muscular al igual que Alejandro Baldé y Gavi, que tiene una lesión en una de sus rodillas. Además, Marc-André Ter Stegen sigue de baja tras su operación de espalda.

En conferencia de prensa, el entrenador alemán fue muy crítico con Luis de la Fuente y la selección española en el caso de Lamine Yamal: “Se fue con dolor, le dieron analgésicos y jugó igual. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste con esto”.

Sancionados

El FC Barcelona no tiene ningún suspendido para este encuentro.

