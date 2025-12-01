Lesionados y sancionados de Tigres para enfrentarse a Cruz Azul

Después de remontar un tres por cero en contra, los Tigres de la UANL ya han comenzado a planear la ida de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX en donde enfrentarán al Cruz Azul este miércoles 3 de diciembre en búsqueda de sacar un resultado positivo que les sirva para encarar la vuelta con mayor tranquilidad.

Los dirigidos por Guido Pizarro tendrán la bondad de cerrar esta llave en el Volcán al haber sido los segundos clasificados, pero ahora tendrán que luchar contra una racha de 25 partidos al hilo que tiene la Máquina Celeste invicta en el Olímpico Universitario, la que es su casa momentáneamente mientras está lista la remodelación del Estadio Azteca.

Por su parte los felinos no hicieron un mal papel como visitantes en la fase regular, ya que de ocho juegos disputados sacaron cuatro triunfos y cuatro empates, siendo hasta el duelo contra Xolos en la ida de Cuartos de Final, donde conocieron la derrota al caer tres por cero.

📆⌚️ ¡Fechas y horarios definidos para nuestros partidos de Semifinal ante Cruz Azul! pic.twitter.com/YNM5qmLCIH — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 1, 2025

Lesionados de Tigres para enfrentarse a Cruz Azul

Después de sufrir en demasía por el tema de lesionados durante la fase regular del torneo, los universitarios recuperaron jugadores claves para la liguilla, como lo son hoy André-Pierre Gignac, Nicolás Ibáñez que estuvo fuera tras su participación en la Leagues Cup y que en la vuelta contra Tijuana participó activamente en dos goles para la remontada regia.

Suspendidos de Tigres para enfrentarse a Cruz Azul

El partido de vuelta en el Volcán terminó en bronca debido a que Diego Lainez celebró muy eufórico el triunfo regio, a lo que varios futbolistas del xolaje intentaron encararlo y este no reaccionó bajo ninguna circunstancia, así que los ahora visitantes tendrá cuadro completo para enfrentar este duelo de semifinales.

En esta fase final los Tigres tienen apenas seis tarjetas amarillas, por cero rojas hasta el momento, mismas que están repartidas entre Nicolás Ibáñez, Diego Lainez, Ozziel Herrera, Joaquim, Juan Brunetta y Jesús Angulo.