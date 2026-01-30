Lesionados y sancionados de Tigres para enfrentarse a León

Los Tigres de la UANL viajan este fin de semana a Guanajuato con la misión de romper la paridad en la tabla general. El equipo felino se enfrenta a los Esmeraldas de León en el marco de la Jornada 4 del Clausura 2026, un duelo directo entre dos escuadras que llegan con urgencia de sumar de a tres.

Ambos clubes arriban a este compromiso empatados con 4 unidades y un registro idéntico en sus últimos encuentros (un triunfo, un empate y una derrota), situados en la zona media de la clasificación.

Mientras La Fiera intenta hacer valer su localía tras empatar con Pumas, los universitarios buscan sacudirse el 0-0 ante Toluca, aunque deberán hacerlo con una retaguardia reestructurada por las bajas.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene Tigres?

El reporte médico presenta contrastes para el cuerpo técnico. Mientras se pierde a un elemento joven por un largo periodo, la enfermería ha dado de alta a jugadores que aportan experiencia y desequilibrio.

Marco Farfán (Baja confirmada) : Es la ausencia más delicada a largo plazo. El lateral izquierdo sufrió una fractura en el escafoides del pie derecho y tuvo que pasar por el quirófano hace apenas unos días. Se encuentra en la fase inicial de su rehabilitación y no estará disponible para el viaje.

: Es la ausencia más delicada a largo plazo. El lateral izquierdo sufrió una fractura en el escafoides del pie derecho y tuvo que pasar por el quirófano hace apenas unos días. Se encuentra en la fase inicial de su rehabilitación y no estará disponible para el viaje. Uriel Antuna: Con su pase prácticamente cerrado a Pumas, los felinos ya no volverán a contar con el extremo mexicano.

Entre las novedades positivas, resalta la presencia de Jesús Stitch Angulo, una recuperación vital ante la baja de Farfán. El defensor aceleró su recuperación de una molestia en la rodilla y ya trabaja al parejo del grupo.

Ozziel Herrera ya estará presente y los extremos recuperan explosividad. Tras superar un edema muscular en el muslo derecho, el extremo se integró a los entrenamientos grupales y apunta a tener minutos en el Nou Camp.

FBL-MEX-TIGRES-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Jugadores suspendidos de Tigres vs León

El empate ante los Diablos Rojos dejó una factura costosa en el aspecto disciplinario que afecta directamente el plan de juego de Guido Pizarro.

Juan José Purata: El defensa central vio la tarjeta roja en el duelo de la jornada anterior contra Toluca. Su suspensión deja un hueco importante en la central, obligando al cuerpo técnico a buscar una nueva pareja para la zaga, posiblemente recorriendo a Angulo o echando mano de la banca para acompañar a los titulares habituales.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX