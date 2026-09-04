Lesionados y sancionados de Tigres para enfrentarse al Necaxa

Tigres recibirá al Necaxa en la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 5 de septiembre. El conjunto de la UANL llega a este duelo necesitado de punto. En sus últimos tres partidos han dejado más dudas que certezas: vienen de un empate ante Santos Laguna; una victoria ante Atlante, su único triunfo en el torneo; y una derrota ante Atlas.

La buena noticia para el equipo comandado por Víctor Manuel Vucetich es que enfrente tendrán al Necaxa, una escuadra que lleva un total de 11 partidos sin derrotar a los felinos. En este periplo, el cuadro de la UANL suma siete victorias y cuatro empates.

Los Rayos no han vencido a Tigres desde el Clausura 2022, cuando se impusieron por un marcador de 2-0 con goles de Rodrigo Aguirre y Alonso Escoboza.

En el papel, parece que los universitarios son favoritos para llevarse los tres puntos en el Volcán. A continuación te contamos cuáles serían las bajas del equipo de la UANL para este compromiso.

Necaxa v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Lesionados de Tigres vs Necaxa

El plantel de Tigres para esta temporada se encuentra bastante debilitado tras las salidas de André Pierre Gignac y Ángel Correa, además de las bajas por lesión de algunos jugadores.

Marcelo Flores: El extremo canadiense de 22 años se perderá todo el torneo Apertura 2026 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado. Esta lesión lo marginó de disputar el Mundial con su selección.

Marco Farfán: El lateral mexicoamericano venía siendo titular con Tigres, pero tuvo que ser operado a principios de 2026 por una fractura en los escafoides del pie derecho. Tuvo minutos en la final de la Concachampions, ante Toluca, pero presentó algunas molestias físicas, mismas que lo tienen marginado del equipo.

Francisco Reyes: El jugador de 27 años se rompió el tendón de Aquiles en el partido ante Santos Laguna y fue intervenido quirúrgicamente.

Jesús Angulo: Angulo se ha convertido en una pieza fundamental para los felinos, ya sea como lateral izquierdo o como central por izquierda. El 'Stitch' se perderá todo el Apertura 2026 después de someterse a un proceso quirúrgico y de reconstrucción de ligamentos y reimplante de cartílago.

Osvaldo Rodríguez: La maldición de los laterales izquierdos de Tigres continúa. Rodríguez fue sometido, en mayo de este año, a una operación de meniscos en ambas rodillas.

Vladimir Loroña: Loroña fue habilitado como lateral por la izquierda. El futbolista salió lesionado en la primera parte del partido ante Santos Laguna. Presentó molestias en la espalda baja. Se desconoce cuánto tiempo estará fuera.

Ozziel Herrera: El delantero surgido del Atlas presentó un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

César Araujo: El mediocampista sufrió un desgarre muscular en el muslo derecho a mediados de agosto. Araujo ya está trabajando con el equipo, pero no sería considerado por Vucetich para el duelo ante el Necaxa.

Suspendidos de Tigres vs Necaxa

Para el duelo ante los Rayos, el conjunto de la UANL tendrá una baja: Fernando Gorriarán. El medio uruguayo fue expulsado en el partido de la jornada 6 ante el Santos Laguna y fue suspendido un encuentro.

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