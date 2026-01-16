Lesionados y sancionados de Tigres para enfrentarse al Toluca

El miércoles 14 de enero de 2026, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres UANL, bajo la dirección técnica de Guido Pizarro, recibieron la visita de los Pumas de la UNAM en el duelo correspondiente a la jornada número dos por el torneo de Clausura 2026. El universitario de Nuevo León presentó una buena entrada y un ambiente intenso, propio de un compromiso que, en el papel, colocaba como favoritaa la escuadra regiomontana, tanto por la localía como por antecedentes recientes ante el conjunto capitalino.

Sin embargo, el desarrollo del partido tomó un rumbo inesperado. Con un planteamiento ordenado y paciente, Pumas supo resistir los primeros intentos ofensivos de Tigres y golpeó en el momento justo. Al minuto 23 de la primera mitad, Robert Morales aprovechó una desatención defensiva para marcar el único gol del encuentro, suficiente para que los auriazules se quedaran con los tres puntos. El tanto no solo definió el marcador, sino que también puso fin a una sequía de casi 12 años sin que Pumas lograra vencer como visitante a Tigres.

Tigres UANL v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para el cuadro de San Nicolás de los Garza, el resultado encendió las alertas apenas en el arranque del certamen. Si bien el torneo aún es joven y el margen de maniobra es amplio, Guido Pizarro es consciente de que no puede permitirse seguir dejando puntos en el camino. La exigencia institucional apunta a cerrar el semestre en la parte alta de la tabla general, objetivo que demanda regularidad desde las primeras jornadas.

El panorama inmediato no luce sencillo. Tigres enfrentará su próximo compromiso con bajas sensibles en el plantel, justo cuando reciba a los Diablos Rojos del Toluca el sábado entrante. Un rival con cuentas pendientes, ya que fue precisamente el conjunto escarlata quien se convirtió en su verdugo en la más reciente final del futbol mexicano. Un duelo que pondrá a prueba la capacidad de reacción de los felinos.

REPORTE MÉDICO @christusmx



📌 Informamos a nuestra afición que Ozziel Herrera presenta un edema muscular en el recto anterior del muslo derecho, por lo que el regreso al trabajo grupal quedará sujeto a su evolución. pic.twitter.com/zLIYhaJFko — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 10, 2026

¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Ozziel Herrera: sufre de un edema muscular en el recto anterior del muslo derecho; sin tiempo estimado de regreso.

Jesús Angulo: en rehabilitación debido a una molestia en la pierna derecha.

Marco Farfán: fue operado por una fractura en el pie derecho

En lo que respecta a los sancionados, el conjunto regiomontano recuperará a Juan Pablo Vigón, quien ya cumplió sus dos partidos de suspensión, luego de su conducta antideportiva en la final del Apertura 2025, precisamente, contra el Toluca.

