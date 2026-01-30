Lesionados y sancionados del América para enfrentarse al Necaxa

La Liga MX vuelve a la actividad y con ella el Club América, quien recibirá este sábado 31 de enero a los Rayos del Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, encuentro entre dos escuadras que necesitan sí o sí sumar tres puntos para no perder más posiciones en este arranque del Clausura 2026.

Los azulcremas llegan a esta Jornada 4 habiendo sumado únicamente dos unidades después de empatar contra Tijuana y Pachuca sin goles y de haber perdido dos por cero contra los sanluisinos, mientras que los hidrocálidos ganaron contra Santos Laguna en la primera fecha y luego cayeron dos veces seguidas contra Rayados del Monterrey y Atlas.

¡En 6 días nos volvemos a ver! 🦅🫶



Atentos, mañana comienza la preventa para nuestra Jornada 4.

Lesionados del América para enfrentarse al Necaxa

Las bajas por problemas físicos han mermado al Club América en este arranque de Clausura 2026 y es que varios jugadores no han podido disputar los minutos que se desean al verse afectados en este sentido, tal es el caso de Henry Martin, Alejandro Zendejas y Érick Sánchez, quienes llevan algunas semanas fuera de actividad.

Acorde a informes realizados al inicio de la semana, estos tres jugadores podrían ser ya contemplados por André Jardine para el encuentro contra los Rayos, pero habrá que esperar su evolución para ver en qué terminará este tema. De igual forma tras el encuentro de México contra Bolivia, se decía que Israel Reyes podría estar lesionado, pero el mismo jugador reveló en redes sociales que se encontraba fuera de peligro.

De acuerdo con los primeros reportes internos, el problema no iría más allá de una molestia muscular leve. No existe, hasta el momento, diagnóstico que apunte a una lesión de gravedad, ni tampoco indicios de un desgarro que obligue a una baja prolongada del defensor.

¡BUENAS NOTICIAS PARA ISRAEL REYES! 🙌



El defensor mexicano rompió el silencio en sus stories tras salir del partido vs Bolivia.



Todo bien por ahora… ¡Esperamos su regreso muy pronto! 🇲🇽💪

Sancionados del América para enfrentarse al Necaxa

En el rubro de los sancionados el conjunto azulcrema ya perdió a Ramón Juárez en el encuentro contra el Atlético San Luis ya que el silbante Vicente Reynoso consideró como una falta sobre Juan Manuel Sanabria que interrumpió una oportunidad manifiesta de gol, razón por la que el americanista se llevó un cartón rojo directo.

Esto habría dejado al seleccionado nacional dos partidos fuera, pero la Comisión Disciplinaria analizó el caso y decidió quitarle tal sanción, por lo que Juárez ya pudo estar en el juego contra Pachuca y también será elegible para jugar contra Necaxa. Es así que en este sentido el América no tiene contratiempos.

