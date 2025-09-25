Lesionados y sancionados del Atlético de Madrid y del Real Madrid para el derbi

La séptima jornada de LaLiga está a la vuelta de la esquina y uno de los partidos más esperados de la temporada será el plato fuerte: el Atlético de Madrid del Cholo Simeone recibirá al Real Madrid de Xabi Alonso en un duelo imperdible.

El Colchonero se salvó de una complicada gracias a Julián Álvarez: el campeón del mundo con la selección argentina marcó un hattrick contra el Rayo Vallecano. El delantero impulsó a que su equipo ganase 3-2 al Rayo Vallecano, con una floja actuación colectiva pero con contundencia ante las oportunidades que se generaron en el área rival gracias al olfato del delantero cordobés.

Por su parte, el Merengue tuvo un inicio de temporada inmejorable: ganó los seis partidos de LaLiga que jugó hasta el momento y triunfó en su única presentación por UEFA Champions League. Viene de golear 1-4 al Levante en el Ciutat de Valencia con goles de Vinicius Jr., Franco Mastantuono y doblete de Kylian Mbappé.

Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v Elche CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Lesionados

El Cholo Simeone tiene a dos futbolistas importantes de baja para este compromiso: Thiago Almada y Josema Giménez. Tanto el campeón del mundo en Qatar 2022 como el uruguayo sufrieron lesiones musculares de las que aún no se han recuperado.

Suspendidos

El Colchonero no tiene futbolistas con sanción disciplinaria para este compromiso de LaLiga.

Real Madrid

Players of Real Madrid (from L to R) Trent Alexander-Arnold... | SOPA Images/GettyImages

Lesionados

Xabi Alonso no podrá contar con varios jugadores por lesión como Antonio Rudiger (lesión en el recto anterior de su pierna izquierda), Trent Alexander Arnold (lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda), y Ferland Mendy (rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho).

Sancionados

Tras haber recuperado a Dean Huijsen, el Merengue quedó libre de suspendidos para el derbi.

