Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentar al Eintracht Frankfurt

El FC Barcelona se prepara para una noche europea vital este martes 9 de diciembre en el Camp Nou. El conjunto culé recibe al Eintracht Frankfurt con la obligación de ganar si quiere avanzar a la siguiente fase de la Champions League.

Para este compromiso, el técnico alemán Hansi Flick vive una situación de contrastes: por un lado, recupera a una pieza fundamental en la sala de máquinas, pero sigue con algunas bajas que han mermado las rotaciones en el equipo.

¿Qué jugadores lesionados tiene el Barcelona?

La enfermería blaugrana presenta movimientos importantes de cara al choque continental.

Dani Olmo (Baja confirmada): Es la ausencia más dolorosa y reciente. El atacante español sufrió una luxación en el hombro izquierdo tras una mala caída al anotar el gol de la victoria contra el Atlético de Madrid. Estará fuera de los terrenos de juego aproximadamente un mes, perdiéndose este duelo decisivo.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Fermín López (Duda): El mediocampista onubense es la gran incógnita. Tras perderse el duelo liguero ante el Betis por una lesión en el sóleo, ha participado parcialmente en los últimos entrenamientos. Su objetivo marcado era llegar a este partido contra el Frankfurt.

Ronald Araújo (Baja indefinida): El defensor uruguayo sigue fuera de la dinámica del equipo. El club le ha otorgado un permiso especial para recuperarse anímicamente y cuidar su salud mental tras los eventos ocurridos en Stamford Bridge. No hay fecha estimada para su regreso.

Marc-André ter Stegen (Baja): El portero alemán ha comenzado a participar en ejercicios grupales puntuales, pero aún le restan cerca de dos semanas para estar en condiciones de competir.

Gavi (Baja de larga duración): Continúa con su proceso de recuperación de la lesión de ligamento y menisco; su vuelta no se espera hasta el próximo año.

FC Barcelona Training Session And Press Conference - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

La mejor noticia para Flick es con Frenkie de Jong. El neerlandés ha superado completamente el proceso febril que lo marginó del partido contra el Atlético y tras regresar a la convocatoria contra el Betis, ya ha entrenado con total normalidad.

¿uHay jugadores suspendidos del FC Barcelona?

En el apartado disciplinario, el Barcelona no presenta bajas por sanción para este encuentro de la UEFA Champions League. Hansi Flick podrá contar con todos sus jugadores disponibles que no se encuentren en el parte médico.