Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Albacete

El reloj no se detiene para el FC Barcelona en este 2026 y es que tres días después de disputar su partido de LaLiga contra el Elche, tendrán que hacer un viaje para enfrentar al Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey este martes 3 de febrero en el Estadio Carlos Belmonte.

A pesar de que Hansi Flick ha dicho en conferencia de prensa que poco a poco comienza a recuperar jugadores, las malas noticias parecen no cesar en el rubro de los lesionados. Justamente en el encuentro disputado contra los franjiverdes dos jugadores tuvieron que abandonar el terreno de juego para ser revisados por el cuerpo médico blaugrana.

En lo que va del mes de enero los culés han disputado ya ocho encuentros, entre los cuales se encuentra un viaje a Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España y uno más a República Checa para su encuentro contra el Slavia Praga en la UEFA Champions League, sumándole minutos y kilómetros a los jugadores.

SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | NurPhoto/GettyImages

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Albacete

Justamente en el encuentro contra los Cosidos, Pedri tuvo que abandonar el partido por una lesión en la rodilla que lo tendrá dos semanas más fuera de las canchas, pero ahí no acaban las malas noticias, ya que aparentemente dos futbolistas más se suman al hospital culé que se ha montado esta campaña.

Jules Koundé y Raphinha no pudieron terminar el encuentro de la vigésima segunda fecha de LaLiga, el primero siendo sustituido al minuto 84 del partido después de pedir su cambio, ahí entro Ronald Araujo para apoyar a la causa y el segundo que ya no salió al terreno de juego en la segunda mitad, aparentemente por algo que ya se encontraba en el script y que no es de preocuparse.

Ambos jugadores salieron caminando por su propio pie, pero habrá que esperar a que en las próximas horas el cuerpo médico blaugrana dé mayor información sobre el estado físico de ambos futbolistas que podrían quedarse fuera de la convocatoria.

🔵🔴 Raphinha confirma que NO tiene lesión en su salida del Martinez Valero.



🇧🇷 El futbolista fue sustituido al descanso.



🎥 @A_SeguraJ pic.twitter.com/KwP3dsMjIB — Radio MARCA (@RadioMARCA) January 31, 2026

Además, tanto Gavi como Andreas Christensen continúan con sus procesos de recuperación y no se espera que vuelvan con el equipo hasta finales de febrero y finales de abril respectivamente.

Sancionados del Barcelona para enfrentarse al Albacete

Mientras que las lesiones siguen aquejando al equipo, las expulsiones los han mantenido con cuadro "completo" y es que al apenas haber disputado dos rondas de la Copa del Rey, solo Fermín López contra el Racing de Santander y Marc Bernal contra el Guadalajara, ha sido apercibidos con el cartón preventivo.

Es así que el estratega alemán podrá contra con su equipo completo, adecuándose a los temas físicos para seguir en búsqueda de su bicampeonato en este certamen, esto sin contemplar el ánimo a tope de los albacetistas que vienen de derrotar al Real Madrid en octavos.

