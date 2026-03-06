Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Athletic

La hazaña estuvo cerca para el Barcelona en la revancha de las semifinales de Copa del Rey ante Atlético de Madrid. De todas formas, el 3-0 no alcanzó para revertir la serie y ahora el foco vuelve a estar puesto en LaLiga que lidera con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Este sábado 7 de marzo, el conjunto culé visitará al Athletic con el objetivo de mantener la ventaja de cuatro puntos que tiene sobre Real Madrid. Hans Flick tiene toda una tarea por delante en lo que respecta al armado del equipo, teniendo en cuenta que ya son 6 los lesionados de los que no podrá disponer.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Athletic

La eliminación de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid dejó otras dos noticias negativas para el entrenador alemán. Alejandro Balde y Jules Koundé sufrieron lesiones musculares en los isquiotibiales y se perderán el encuentro en San Mamés.

🔄 Cambio en el Barça | 13’

↑🟢 Balde

↓🔴 Kounde — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 3, 2026

Lo del lateral izquierdo parecería ser más grave que lo del francés. Balde incluso se perdería la serie de Champions ante Newcastle. De Koundé se estima que podría tratarse de una pequeña rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha, lo que no demandaría un largo plazo de recuperación.

Los dos defensores se suman a una enfermería en la que ya se encontraban Gavi, Christensen, Frenkie de Jong y Robert Lewandowski.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Gavi Artroscopia Descartado 26/03 Andreas Christensen Rotura de Ligamentos Descartado 30/04 Frenkie de Jong Lesión muscular Descartado 06/04 Robert Lewandowski Fractura de pómulo Descartado Incierta Alejandro Balde Lesión muscular Descartado 03/04 Jules Koundé Lesión muscular Descartado 03/04

FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Athletic

El Barcelona no cuenta con ningún jugador suspendido para el partido del sábado en San Mamés. No obstante, hay tres jugadores apercibidos con cuatro tarjetas amarillas y que en caso de ver una cartulina se perderían el siguiente partido: Marc Bernal, Frenkie de Jong y Jules Koundé. En el caso de los dos últimos, no jugarán en Bilbao por lesión.

