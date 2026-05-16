Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Betis

Con el título en el bolsillo y luego de caer ante Alavés en su visita a Vitoria, Barcelona se prepara para recibir al Betis en el Camp Nou por la jornada N°37 de La Liga. Será la despedida del equipo de su gente antes del cierre de la temporada en Mestalla frente a Valencia.

Con 18 triunfos en igual cantidad de partidos jugando en casa, el conjunto de Hans Flick buscará firmar una Liga perfecta en condición de local frente a un rival que llega con el objetivo cumplido de haberse clasificado a la Champions League por segunda vez en su historia.

Lesionados del Barcelona

El equipo afronta el duelo ante el Betis en un contexto bastante más tranquilo en lo que respecta a la enfermería, algo que no siempre ha sido habitual en la temporada. Sin urgencias competitivas inmediatas, Hansi Flick puede permitirse mirar más allá del resultado y gestionar esfuerzos pensando en el tramo final del curso.

La única ausencia de peso confirmada sigue siendo la de Lamine Yamal. El extremo sufrió una lesión en los isquiotibiales y no volverá a jugar en lo que resta de la temporada, aunque estará recuperado de cara a la próxima Copa del Mundo.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El resto del plantel llega prácticamente disponible. Andreas Christensen ya está recuperado de su problema en la rodilla y vuelve a estar a disposición tras un largo período de inactividad, lo que amplía las opciones en defensa para el entrenador.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Lamine Yamal Rotura en los isquiotibiales Descartado Fines de mayo

Suspendidos del Barcelona

Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos o sancionados de cara al partido frente a Betis. Raphinha, quien no pudo disputar el encuentro ante Alavés por haber llegado al límiete de cinco tarjetas amarillas en el Clásico frente a Real Madrid, cumplió con su fecha de suspensión y ya se encuentra habilitado para jugar.