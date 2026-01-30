Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Elche

Este sábado 31 de enero el FC Barcelona visitará al Elche en la correspondiente Jornada 22 de LaLiga con la intención de mantenerse en la cima de la clasificación general.

El cuadro blaugrana es puntero con 52 unidades, producto de 17 triunfos, un empate y tres derrotas. Mientras que, el cuadro franjiverde es onceavo de la tabla con 24 puntos con cinco victorias, nueve empates y siete derrotas en la presente campaña doméstica.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto blaugrana para este partido.

Jugadores lesionados del Barcelona para enfrentarse al Elche

❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼



▶ Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes pic.twitter.com/8cDX1pGarr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 22, 2026

El Barcelona dio a conocer el 22 de enero que Pedri sufrió una lesión contra el Slavia Praga, enfrentamiento donde el combinado azulgrana se impuso por 4-2 en la Jornada 7 de la Champions League.

De acuerdo con el parte médico, el mediocampista sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que estará alejado al menos un mes de las canchas.

Tomando en cuenta lo revelado por el Barcelona, Pedri se perderá un mínimo de siete partidos (un mes aproximadamente), aunque la cifra podría variar dependiendo de la evolución de su recuperación.

Breaking: Gavi will be out 4-5 months after having surgery to resolve a medial meniscus injury, according to the club. pic.twitter.com/AWDzSjFcPN — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2025

Gavi sufrió un pequeño desgarro en el menisco interno de la rodilla derecha a finales del mes de septiembre. Una lesión que se podía recuperar en unas cinco semanas (si se hubiera operado cuando le aconsejó el club) acabó por alargarse hasta los cinco meses.

Tras someterse a una artroscopia se le pronosticó entre cuatro a cinco meses. Ahora mismo ha entrado en los cuatro meses, pero desde el club dejan muy claro que se va a ir al pronóstico largo, por lo que no recibirá el alta hasta finales de febrero.

Y cuando reciba el alta, aún le quedará una larga travesía por una satisfactoria recuperación y evitar una recaída.

De hecho, según se ha podido saber por información del diario AS, en el vestuario se darían por satisfechos si en el mes de abril ya juega con continuidad algún partido como titular.

Estem amb tu, Andreas ❤️‍🩹 pic.twitter.com/LJAbBWdaAS — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 21, 2025

Por último, se espera que Andreas Christensen, siga en recuperación tras lesionarse en un entrenamiento y regrese hasta la próxima campaña.

El FC Barcelona informó a finales del mes de diciembre, que el defensor danés sufrió una rotura de ligamentos cruzados, misma que lo alejará de las canchas de cuatro a cinco meses como mínimo, por lo que se perderá el resto de la temporada.

Jugadores suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Elche

Hansi Flick no tendrá bajas por suspensiones | Anadolu/GettyImages

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de ilicitano por motivos de sanción.

