Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Getafe

El Barcelona recibe este sábado al Getafe en el Spotify Camp Nou por la octava fecha de LaLiga 2026/27, en el regreso de la competición tras el parón de selecciones. El conjunto de Hansi Flick llega como líder con puntaje perfecto con siete victorias en siete partidos, 31 goles a favor y apenas siete en contra. Enfrente estará un Getafe que marcha undécimo con ocho unidades y con solo cuatro goles convertidos.

El parón dejó varios sustos en la plantilla azulgrana, con futbolistas que regresaron antes de tiempo de sus selecciones, aunque las pruebas médicas descartaron lesiones de gravedad. Flick tiene por delante un octubre exigente, con Galatasaray, Betis, PSG y Real Madrid en el horizonte cercano y deberá medir cuánto arriesga con los jugadores que llegan entre algodones.

Lesionados del Barcelona vs Getafe

Andreas Christensen es baja segura. El central danés sufrió una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo durante el triunfo ante el Sevilla y se perdió la fecha FIFA con su selección. Su regreso se espera recién para noviembre.

Roony Bardghji también sigue fuera. El extremo sueco sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior a comienzos de agosto y no volverá a estar disponible hasta mayo de 2027.

Frenkie de Jong afronta la recta final de su recuperación de la lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en el Mundial. Tras más de dos meses de tratamiento conservador, el martes volvió a entrenarse parcialmente con el grupo por primera vez. Sin embargo, todavía carece de ritmo competitivo y el club prefiere no apurar los plazos, por lo que su presencia ante el Getafe es poco probable.

Raphinha es la gran incógnita. El brasileño pidió el cambio en el descanso del amistoso de Brasil ante Australia y las pruebas detectaron un pequeño edema en la parte posterior del muslo derecho. La CBF lo liberó por precaución. El pichichi de LaLiga, con 12 goles, todavía se entrena en solitario y se probará el viernes por la mañana. No está descartado, pero con el calendario que se viene es difícil imaginarlo como titular.

Sevilla v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Joan García, en cambio, ya trabaja con normalidad junto a sus compañeros. El guardameta se lesionó el menisco de la rodilla derecha tras resbalarse en el partido ante el Racing y se perdió el duelo en Sevilla, aunque no necesitó pasar por el quirófano. El largo parón le permitió completar la recuperación y todo indica que volverá a la titularidad.

Eric García también llegará en condiciones. El defensor iba a ser titular con España ante Inglaterra, pero unas molestias en la rodilla lo obligaron a dejar la concentración por precaución. Todo quedó en un susto y ya se entrena sin limitaciones con el grupo.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Andreas Christensen Rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo Descartado Noviembre 2026 Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado anterior Descartado Mayo 2027 Frenkie de Jong Lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha En duda Finales de octubre Raphinha Edema muscular en el muslo derecho En duda Incierta Joan García Lesión de menisco en la rodilla derecha En duda Podría estar ante Getafe o en el siguiente partido

Suspendidos del Barcelona vs Getafe

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro de la octava jornada.

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