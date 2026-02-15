Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Girona

Este lunes 16 de febrero el FC Barcelona visitará al Girona en la correspondiente Jornada 24 de LaLiga con la intención de mantenerse en la cima de la clasificación general.

El cuadro blaugrana es puntero con 58 unidades, producto de 19 triunfos, un empate y tres derrotas. Mientras que, el cuadro gerundense es doceavo de la tabla con 26 puntos con seis victorias, ocho empates y nueve derrotas en la presente campaña doméstica.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto blaugrana para este partido.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Girona

Rapinha y Rashford podrían regresar para este partido | Europa Press Sports/GettyImages

Rapinha, ausente por lesión en los últimos tres partidos del equipo (sobrecarga en el aductor de la pierna derecha), completó parte de la sesión del viernes en el campo de entrenamiento y podría ser considerado para volver ante Girona.

Por su parte, Marcus Rashford es duda para este partido, arrastra molestias en la rodilla izquierda producto de un golpe reciente.

Aunque no se trata de una lesión estructural grave, el cuerpo médico ha recomendado precaución para evitar complicaciones y por ese motivo no tuvo actividad en la semifinal de ida de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

El dolor aún no ha remitido por completo y el club ha decidido no forzar en un partido de alta intensidad. La idea es que el tratamiento fisioterapéutico y el descanso permitan una recuperación total en pocos días y pueda estar a inicios de semana en la visita ante el Girona.

❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼



▶ Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes pic.twitter.com/8cDX1pGarr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 22, 2026

El Barcelona dio a conocer el 22 de enero que Pedri sufrió una lesión contra el Slavia Praga, enfrentamiento donde el combinado azulgrana se impuso por 4-2 en la Jornada 7 de la Champions League.

De acuerdo con el parte médico, el mediocampista sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que estará alejado al menos un mes de las canchas.

Breaking: Gavi will be out 4-5 months after having surgery to resolve a medial meniscus injury, according to the club. pic.twitter.com/AWDzSjFcPN — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2025

Gavi sufrió un pequeño desgarro en el menisco interno de la rodilla derecha a finales del mes de septiembre.

Una lesión que se podía recuperar en unas cinco semanas -si se hubiera operado cuando le aconsejó el club- acabó por alargarse hasta los cinco meses.

Tras someterse a una artroscopia se le pronosticó entre cuatro a cinco meses. Ahora mismo ha entrado en los cuatro meses, pero desde el club dejan muy claro que se va a ir al pronóstico largo, por lo que no recibirá el alta hasta finales de febrero.

Y cuando reciba el alta, aún le quedará una larga travesía por una satisfactoria recuperación y evitar una recaída.

Estem amb tu, Andreas ❤️‍🩹 pic.twitter.com/LJAbBWdaAS — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 21, 2025

Por último, se espera que Andreas Christensen, siga en recuperación tras lesionarse en un entrenamiento y regrese hasta la próxima campaña.

El club informó a finales del mes de diciembre, que el defensor danés sufrió una rotura de ligamentos cruzados, misma que lo alejará de las canchas de cuatro a cinco meses como mínimo, por lo que se perderá el resto de la temporada.

Marcus Rashford, Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen, son los lesionados que no se han entrenado bajo las órdenes de Flick hasta el pasado viernes.

Suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Girona

Hansi Flick no tendrá sancionados para este duelo | NurPhoto/GettyImages

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de rojo y blanco por motivos de sanción.