Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano

Este domingo 22 de marzo el FC Barcelona recibirá al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou en la correspondiente Jornada 29 de LaLiga en donde el cuadro de Hansi Flick se mantiene como líder general.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto blaugrana para este partido.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano

🚨| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Barcelona confirm Alejandro Balde will be OUT for one month. No specific timeline has been given for Jules Koundé, with the club stating that his recovery will determine his availability. #fcblive 🏥 pic.twitter.com/tCjbqeXed4 — BarçaTimes (@BarcaTimes) March 4, 2026

Jules Koundé presentó una lesión "en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo". Aunque el club señaló que su disponibilidad dependerá de cómo evolucione, aún se desconoce la fecha de su regreso.

En el caso de Alejandro Balde sufrió "una lesión bíceps femoral distal del muslo izquierdo", el Barça señaló que, según los resultados de los exámenes, la recuperación tardará alrededor de cuatro semanas, por lo que el defensa español podrá regresar a la actividad a principios de abril, hasta después de la Fecha FIFA de marzo.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana.



Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas. pic.twitter.com/pGGArUi1Ba — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2026

Frenkie de Jong sufrió una rotura de bíceps distal de la pierna derecha, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas entre 5 y 6 semanas.

Estem amb tu, Andreas ❤️‍🩹 pic.twitter.com/LJAbBWdaAS — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 21, 2025

Por último, se espera que Andreas Christensen, siga en recuperación tras lesionarse en un entrenamiento y regrese hasta la próxima campaña.

El club informó a finales del mes de diciembre, que el defensor danés sufrió una rotura de ligamentos cruzados, misma que lo alejará de las canchas de cuatro a cinco meses como mínimo, por lo que se perderá el resto de la temporada.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Jules Koundé bíceps femoral izquierdo Descartado Desconocida Alejandro Balde bíceps femoral distal del muslo izquierdo Descartado Principios de abril Frenkie De Jong bíceps distal de la pierna derecha Descartado Principios o mediados de abril Andreas Christensen Rotura de ligamentos Descartado 30/04/26

Suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano

Hansi Flick está libre de sancionados | NurPhoto/GettyImages

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro del Rayo por motivos de sanción.