Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano
Este domingo 22 de marzo el FC Barcelona recibirá al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou en la correspondiente Jornada 29 de LaLiga en donde el cuadro de Hansi Flick se mantiene como líder general.
A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto blaugrana para este partido.
Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano
Jules Koundé presentó una lesión "en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo". Aunque el club señaló que su disponibilidad dependerá de cómo evolucione, aún se desconoce la fecha de su regreso.
En el caso de Alejandro Balde sufrió "una lesión bíceps femoral distal del muslo izquierdo", el Barça señaló que, según los resultados de los exámenes, la recuperación tardará alrededor de cuatro semanas, por lo que el defensa español podrá regresar a la actividad a principios de abril, hasta después de la Fecha FIFA de marzo.
Frenkie de Jong sufrió una rotura de bíceps distal de la pierna derecha, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas entre 5 y 6 semanas.
Por último, se espera que Andreas Christensen, siga en recuperación tras lesionarse en un entrenamiento y regrese hasta la próxima campaña.
El club informó a finales del mes de diciembre, que el defensor danés sufrió una rotura de ligamentos cruzados, misma que lo alejará de las canchas de cuatro a cinco meses como mínimo, por lo que se perderá el resto de la temporada.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Jules Koundé
bíceps femoral izquierdo
Descartado
Desconocida
Alejandro Balde
bíceps femoral distal del muslo izquierdo
Descartado
Principios de abril
Frenkie De Jong
bíceps distal de la pierna derecha
Descartado
Principios o mediados de abril
Andreas Christensen
Rotura de ligamentos
Descartado
30/04/26
Suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano
El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro del Rayo por motivos de sanción.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.