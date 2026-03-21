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Sports Illustrated

Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano

El cuadro culé jugará su séptimo partido en los últimos 23 días
Benjamín Guerra|
Los lesionados y sancionados de Barceloba ante Rayo Vallecano
Los lesionados y sancionados de Barceloba ante Rayo Vallecano | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Este domingo 22 de marzo el FC Barcelona recibirá al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou en la correspondiente Jornada 29 de LaLiga en donde el cuadro de Hansi Flick se mantiene como líder general.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto blaugrana para este partido.

Lesionados del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano

Jules Koundé presentó una lesión "en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo". Aunque el club señaló que su disponibilidad dependerá de cómo evolucione, aún se desconoce la fecha de su regreso.

En el caso de Alejandro Balde sufrió "una lesión bíceps femoral distal del muslo izquierdo", el Barça señaló que, según los resultados de los exámenes, la recuperación tardará alrededor de cuatro semanas, por lo que el defensa español podrá regresar a la actividad a principios de abril, hasta después de la Fecha FIFA de marzo.

Frenkie de Jong sufrió una rotura de bíceps distal de la pierna derecha, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas entre 5 y 6 semanas.

Por último, se espera que Andreas Christensen, siga en recuperación tras lesionarse en un entrenamiento y regrese hasta la próxima campaña.

El club informó a finales del mes de diciembre, que el defensor danés sufrió una rotura de ligamentos cruzados, misma que lo alejará de las canchas de cuatro a cinco meses como mínimo, por lo que se perderá el resto de la temporada.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Jules Koundé

bíceps femoral izquierdo

Descartado

Desconocida

Alejandro Balde

bíceps femoral distal del muslo izquierdo

Descartado

Principios de abril

Frenkie De Jong

bíceps distal de la pierna derecha

Descartado

Principios o mediados de abril

Andreas Christensen

Rotura de ligamentos

Descartado

30/04/26

Suspendidos del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Hansi Flick está libre de sancionados | NurPhoto/GettyImages

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro del Rayo por motivos de sanción.

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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