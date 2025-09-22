Lesionados y sancionados del Club América vs San Luis en la Jornada 10 del Apertura 2025

Este miércoles 24 de septiembre, América sale de visita para enfrentarse al San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX.

San Luis recibirá al América el miércoles con la motivación de haber goleado hoy a Santos (1-4) en la mismísima Comarca Lagunera



A no confiarse pic.twitter.com/S3JLTN6qJS — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) September 22, 2025

A los pupilos del brasileño André Jardine les urge volver al camino de la victoria, ya que llevan dos partidos sin poder hacerlo tras caer 1-2 en el Clásico Nacional ante Chivas y venir de atrás para igualar 2-2 a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, gracias a las anotaciones del uruguayo Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez.



En dicho encuentro, los de Coapa sufrieron una dolorosa baja, la de Dagoberto Espinoza, quien comenzaba a afianzarse como un titular indiscutible en el esquema al fungir como lateral por derecha. En el cotejo, el canterano americanista fue a buscar la pelota con Gerardo Arteaga y terminó en el suelo, tocándose la rodilla y saliendo entre lágrimas. Si bien no se ha revelado totalmente el grado de su lesión, se pudo ver al defensor en silla de ruedas este domingo y todo apunta a que se trataría de una rotura de ligamento que lo dejaría fuera el resto del torneo.

Dagoberto Espinoza regresó a CDMX en silla de ruedas. Parece que su lesión le llevará varias semanas en recuperarse. 🥹🦅



¡¡SOLO QUEDA HACERLE SABER QUE TODOS ESTAMOS CON ÉL!! 🇲🇽 pic.twitter.com/zkOFgemJhC — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) September 22, 2025

Estas no serían las únicas bajas de las Águilas para encarar a los potosinos, recordando que Henry Martín y Jonathan Dos Santos siguen en la lista de lesionados, aunque la buena noticia fue que el español Álvaro Fidalgo sí pudo jugar el pasado fin de semana al entrar de cambio. La Bomba sigue arrastrando una serie de lesiones desde hace un tiempo, mientras el dos veces mundialista sufrió un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha.

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

¡FUERZA DAGOBERTO! 😥



La terrible lesión de Dagoberto Espinoza en el Monterrey vs América pic.twitter.com/yCAfjOy4Rv — Analistas (@SomosAnalistas_) September 21, 2025

Henry Martín: esguince en la rodilla izquierda.



Jonathan Dos Santos: desgarre del gemelo medial de la pierna derecha.



Dagoberto Espinoza: posible rotura de ligamento de la rodilla derecha.

¿Qué jugadores tiene sancionados?

Alejandro Zendejas | Jam Media/GettyImages

La buena noticia para el subcampeón es que no tiene sancionados para este cotejo, aunque eso sí, el mexicoamericano Alejandro Zendejas tendrá que tener sumo cuidado, ya que lleva cuatro cartones preventivos y de ver uno más, recibiría un partido de castigo. Asimismo, el colombiano Cristian Borja también debe ser cuidadoso en ese aspecto porque lleva tres amarillas.

Más noticias sobre la Liga MX