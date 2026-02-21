Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentarse a Chivas

Este sábado 21 de febrero el Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Club Deportivo Guadalajara en la correspondiente Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el firme objetivo de cortarle la racha al líder invicto y disminuir la desventaja en la cima de la clasificación.

Ambos equipos son sublíderes y líderes con 13 y 18 unidades, respectivamente, vienen de ganar en la fecha pasada y buscan consolidarse en la punta.

El equipo de La Noria derrotó 2-1 a los de San Nicolás de los Garza y el conjunto rojiblanco hizo lo propio venciendo por la mínima diferencia 1-0 al cuadro azulcrema con una anotación de su joven delantero goleador Armando 'La Hormiga' González.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto celeste para este partido.

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse a Chivas

Andrés Montaño ya tuvo actividad en Concachampios | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El cuerpo técnico cementero contará prácticamente con toda su plantilla a excepción de los casos ya conocidos de lesión, es decir, el arquero colombiano Kevin Mier y el defensor central mexicano Jesús Orozco Chiquete que se encuentran en rehabilitaciones con lesiones de larga duración y podrían no volver hasta finales del certamen o principios del siguiente.

Por otro lado, Andrés Montaño, quien no juega con el primer equipo en liga desde el pasado 12 de mayo, venía de tener actividad con la Sub-21 y Concacaf Champions Cup 2026, pero el mediocampista ofensivo ya reapareció en la banca frente a Tigres UANL en la fecha anterior.

Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse a Chivas

Cruz Azul tendría a casi todo sunplantel a disposición | Manuel Velasquez/GettyImages

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro tapatío por motivos de sanción.

De hecho, el delantero uruguayo Gabriel Fernández estará de vuelta tras cumplir sus dos partidos de suspensión que sufrió en la Jornada 4 frente a FC Juárez.