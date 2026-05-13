Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentarse a Chivas

Cruz Azul recibirá este miércoles 13 de mayo a Chivas de Guadalajara en el Estadio Azteca en la semifinal de ida del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La Máquina Celeste llegó a esta fase del campeonato tras imponerse, de manera categórica, por marcador global de 4-2 ante el Atlas en los cuartos de final.

Por su parte, el Rebaño Sagrado empató 3-3 contra Tigres UANL en el marcador global, pero consiguieron el pase a semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general.

En sus diez enfrentamientos más recientes, la Máquina Celeste tiene una clara ventaja sobre los rojiblancos. En este periplo, Cruz Azul ha conseguido siete victorias, un empate y solamente dos derrotas.

Cruz Azul v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La última vez que Chivas venció a los cementeros fue en el torneo Apertura 2023. En aquella ocasión, los rojiblancos se impusieron por la mínima diferencia en el Estadio Akron.

Sin embargo, nos tenemos que remontar hasta el Clausura 2022 para dar con la última ocasión en que el Guadalajara venció como visitante a Cruz Azul.

HOY SE JUEGA LA SEMI DE IDA Y ESTAMOS LISTOS. 💙



JUNTOS POR LA VENTAJA. JUNTOS A DARLO TODO. 🔥



VAMOS, MÁQUINAAAAAA 🚂 pic.twitter.com/6qfIyC9Xnp — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 13, 2026

A continuación te presentamos los jugadores de la Máquina que no estarán presentes para este duelo por lesión o suspensión.

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse a Chivas

Joel Huiqui no podrá contar Nicolás Ibáñez para la semifinal de vuelta. El delantero argentino sufrió una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha. Aunque parece que el exjugador de Pachuca y Tigres ha evolucionado favorablemente, no tendrá minutos ante el Guadalajara.

Jesús Orozco Chiquete es otro elemento que no se encuentra recuperado de su lesión y que está descartado para este compromiso.

No obstante, la buena noticia para los cementeros es que recuperarán a un delantero centro para la semifinal de ida. Se trata de Gabriel 'Toro' Fernández, quien está listo para reaparecer con la Máquina Celeste.

Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse a Chivas

El Cruz Azul no cuenta con ningún jugador suspendido para recibir este miércoles 13 de mayo a Chivas en el Estadio Azteca en semifinal de ida del Clausura 2026.