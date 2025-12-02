Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentarse a Tigres

Cruz Azul recibirá a Tigres este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario para disputar la semifinal de ida del Apertura 2025 de la Liga MX. La Máquina Celeste llega a este compromiso tras eliminar a Chivas de Guadalajara en una serie de cuartos de final intensa y muy pareja, mientras que los felinos de la UANL dejaron en el camino a Xolos de Tijuana.

Este duelo pinta para una final adelantada. Tanto Tigres como Cruz Azul poseen dos de las plantillas más poderosas del torneo, son clubes con gran tradición y finalizaron la fase regular en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la fase regular del torneo, ambos equipos igualaron 1-1 en el Volcán. Juan Brunetta abrió el marcador al minuto 51, pero Ángel Sepúlveda apareció al 90+8 para sellar el empate desde el punto penal.

A continuación te contamos qué jugadores de Cruz Azul no podrán estar disponibles para el partido de ida de las semifinales por lesión o suspensión.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse a Rayados

La buena noticia para Nicolás Larcamón es que no se han registrado nuevas bajas por lesión para el duelo ante Rayados. Sin embargo, La Máquina Celeste seguirá sin contar con Andrés Montaño, quien sufrió una rotura del ligamento externo de la rodilla en mayo de este año.

Lo mismo ocurre con Kevin Mier, quien sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha durante el último partido de la fase regular ante Pumas de la UNAM. El guardameta colombiano se perderá lo que resta del torneo y, en el mejor escenario, podría volver a mediados del próximo certamen.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse al Monterrey

El conjunto entrenado por Nicolás Larcamón no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante Rayados de Monterrey por motivos de sanción.