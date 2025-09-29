Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentarse al PSG

El FC Barcelona y el PSG protagonizarán el partido más atractivo de la segunda jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League: se verán las caras en Montjuic el miércoles en la noche europea.

Los dos vienen de ganar en el debut, los catalanes ante Newcastle por 2-1 en Inglaterra y los franceses frente al Atalanta por 4-0 en condición de local. Además, ambos son líderes de sus respectivas ligas locales, aunque es el culé quién conserva el invicto en lo que va de la campaña, con seis victorias y un empate.

A continuación les dejamos los lesionados y sancionados para este gran encuentro de Champions.

FC Barcelona

Lesionados

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El entrenador alemán tiene unos cuantos dolores de cabeza: si bien recuperó a Lamine Yamal y eso es una grandísima noticia, son seis los futbolistas con los que no podrá contar para el duelo copero con el poderoso equipo francés.

Alejandro Balde y Raphinha tienen lesiones en musculares, mientras que Fermín López tiene una lesión muscular. Joan García sufrió un desgarro en uno de sus meniscos, mientras que Marc-André Ter Stegen sigue recuperándose de su lesión de espalda y Gavi se recupera tras haber sido sometido a una artroscopía en una de sus rodillas.

Suspendidos

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el PSG por sanción disciplinaria.

PSG

Lesionados

Paris Saint-Germain FC v AJ Auxerre - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Xavier Laine/GettyImages

Luis Enrique no podrá contar con dos de sus más grandes figuras: Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro, sigue recuperándose de su lesión en el muslo, mientras que Désiré Doué, una de las máximas promesas a futuro en el fútbol mundial, hace lo propio de una dolencia en el gemelo.

Suspendidos

Los dirigidos por Luis Enrique no tienen a ningún futbolista de baja por sanción disciplinaria para este encuentro.

