Sports Illustrated Fútbol

Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentarse al PSG

Hansi Flick tiene llena la enfermería para el duelo por la segunda jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.
Bruno Pernigotti|
FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports
FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El FC Barcelona y el PSG protagonizarán el partido más atractivo de la segunda jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League: se verán las caras en Montjuic el miércoles en la noche europea.

Los dos vienen de ganar en el debut, los catalanes ante Newcastle por 2-1 en Inglaterra y los franceses frente al Atalanta por 4-0 en condición de local. Además, ambos son líderes de sus respectivas ligas locales, aunque es el culé quién conserva el invicto en lo que va de la campaña, con seis victorias y un empate.

A continuación les dejamos los lesionados y sancionados para este gran encuentro de Champions.

FC Barcelona

Lesionados

Raphael Dias 'Raphinha'
Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El entrenador alemán tiene unos cuantos dolores de cabeza: si bien recuperó a Lamine Yamal y eso es una grandísima noticia, son seis los futbolistas con los que no podrá contar para el duelo copero con el poderoso equipo francés.

Alejandro Balde y Raphinha tienen lesiones en musculares, mientras que Fermín López tiene una lesión muscular. Joan García sufrió un desgarro en uno de sus meniscos, mientras que Marc-André Ter Stegen sigue recuperándose de su lesión de espalda y Gavi se recupera tras haber sido sometido a una artroscopía en una de sus rodillas.

Suspendidos

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el PSG por sanción disciplinaria.

PSG

Lesionados

Ousmane Dembele
Paris Saint-Germain FC v AJ Auxerre - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Xavier Laine/GettyImages

Luis Enrique no podrá contar con dos de sus más grandes figuras: Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro, sigue recuperándose de su lesión en el muslo, mientras que Désiré Doué, una de las máximas promesas a futuro en el fútbol mundial, hace lo propio de una dolencia en el gemelo.

Suspendidos

Los dirigidos por Luis Enrique no tienen a ningún futbolista de baja por sanción disciplinaria para este encuentro.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol