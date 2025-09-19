Lesionados y sancionados del FC Barcelona vs Getafe para la 5° jornada de LaLiga 2025/26

La quinta jornada de LaLiga tendrá el domingo 21 un gran partido: el FC Barcelona, que viene de ganar por la UEFA Champions League, recibirá al Getafe en un choque entre clubes del lote de arriba de la tabla.

Al equipo de Hansi Flick le cortó la racha de victorias el Rayo Vallecano, pero no se puede negar que lleva un andar arrollador: ganó tres de sus cuatro partidos ligueros, el último por un aplastante 6-0 contra el Valencia en el Estadi Johan Cruyff. Además, el pasado jueves vencieron 2-1 al Newcastle en el St. James Park con un doblete de Marcus Rashford para arrancar de la mejor manera su participación en la etapa de liguilla de la máxima competencia europea de clubes.

Por su parte, los de Bordalás son una de las sorpresas de la insipiente temporada del fútbol español: están cuartos con tres victorias y una derrota, lo que les da la pauta que siguiendo este camino pueden ilusionarse con meterse en una copa europea para la 2026/27, algo que sin dudas sería muy importante para ellos.

FC Barcelona

Pablo Martin Paez Gavira (L) and Lamine Yamal (R) (FC... | SOPA Images/GettyImages

Lesionados

El club Culé sabe que no podrá contar con varias de sus joyas, incluyendo a Lamine Yamal: el joven maravilla tiene una lesión en el pubis y su vuelta es incierta, mientras que Gavi tiene una lesión en la rodilla y Alejandro Baldé en uno de sus muslos. Además, Marc-André Ter Stegen continúa con su recuperación tras haber sido operado de su espalda.

Suspendidos

Los dirigidos por Hansi Flick no tienen futbolistas con sanción disciplinaria para este encuentro.

Getafe

Getafe CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Lesionados

La enfermería de los dirigidos por José Bordalás está vacía, para fortuna del club madrileño que quiere dar batalla en el inicio de la temporada.

Suspendidos

El Getafe no tiene a ningún futbolista con cumplimiento de sanción pendiente.

