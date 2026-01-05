Lesionados y sancionados del FC Barcelona y el Athletic Club para las semifinales de la Supercopa de España

El FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao se medirán en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí e independientemente de que los de Valverde no atraviesen su mejor momento y los de Hansi Flick sean los favoritos a hacerse con el título, ambos equipos acumulan varias bajas.

Lesionados en el FC Barcelona

1. Gavi

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Su lesión de menisco lo deja fuera del campeonato aunque el equipo se está amoldando bien con jugadores como Fermín, Olmo, incluso Eric García en el centro del campo.

2. Andreas Christensen

CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del Rey | Angel Martinez/GettyImages

Christensen también es baja por una lesión de rodilla. En su caso, se fracturó el ligamento cruzado anterior y está totalmente descartado para la Supercopa de España en Arabia.

Lesionados en el Athletic Club

3. Aymeric Laporte

Athletic Club V Atletico De Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Laporte lleva unas semanas no disponible debido a una lesión en la pierna que le aleja de los terrenos de juego, es duda para el encuentro frente al FC Barcelona, pero por el momento todo apunta a que será baja.

4. Yuri Berchiche

FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-PSG | CESAR MANSO/GettyImages

Lo mismo sucede con Yuri quien sufre una lesión en los isquiotibiales de la que se está recuperando y es duda si llegará a estar disponible ante el conjunto culé.

5. Maroan Sannadi

Athletic Club V Getafe Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El joven canterano y delantero del Athletic Club sufre una lesión en el menisco y está descartado para formar parte de la plantilla activa del equipo bilbaíno.

6. Beñat Prados

Real Betis Balompie v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Lo mismo sucede con Beñat Prados quien se lesionó gravemente del ligamento cruzado de su rodilla, y se sumará a Maroan dentro de los futbolistas no disponibles.

7. Yeray

Getafe Cf V Athletic Club De Bilbao - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Debido a una sanción disciplinaria el futbolista está inhabilitado prácticamente toda la temporada.

Sancionados del FC Barcelona y Athletic Club

Tanto en el Fútbol Club Barcelona como en el Athletic Club de Bilbao no se encuentra ningún futbolista sancionado de cara a la Supercopa de España. Todos aquellos que no podrán estar disponibles será por motivo de lesión o indisposición.