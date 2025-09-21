Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Levante

El Real Madrid visitará al Levante en el Ciutat de València. Siempre un escenario complicado para el equipo blanco, donde la intensidad y el empuje del rival suelen convertir el choque en un examen de carácter. Mantener la racha ganadora y la portería a cero será un gran desafío en este encuentro.

El arranque de temporada ha estado marcado por lesiones de peso en el conjunto blanco. La enfermería del club sigue recibiendo jugadores y condiciona las rotaciones de un técnico que ya tuvo que improvisar en la Champions y que, de nuevo, se ve forzado a explorar alternativas para mantener el equilibrio del equipo. La falta de efectivos no solo afecta a la zaga, sino también a la medular y al ataque, reduciendo considerablemente el margen de maniobra.

Rudiger | Denis Doyle/GettyImages

El cuerpo técnico tendrá que combinar experiencia y juventud para no perder solidez ante un Espanyol que, en casa, suele crecer y exigir al máximo a sus rivales.

Con bajas sensibles en distintas líneas y la necesidad de responder en un torneo que no da tregua, el duelo contra el Levante pondrá a prueba la profundidad del plantel y la capacidad de Alonso para encontrar soluciones en un momento clave del campeonato.

Lesionados

Xabi Alonso no podrá contar con varios jugadores por lesión como Antonio Rudiger (lesión en el recto anterior de su pierna izquierda), Trent Alexander Arnold (lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda), y Ferland Mendy (rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho).

Sancionados

El Real Madrid no tiene ningún jugador sancionado para este partido

Más noticias sobre LaLiga