Lesionados y sancionados del Manchester City vs Napoli por la primera jornada de la Champions League 2025/26

El Manchester City sabe que no existe margen de error en la Champions League. Luego de lo que fue la última edición en donde su participación dejó mucho que desear, el principal objetivo es revertir lo realizado y volver a ser un equipo competitivo en el plano internacional.

Es debido a esto que el primer encuentro de esta fase de liga será crucial. Recibiendo al Napoli el próximo jueves desde las 21, los de Pep Guardiola buscarán conseguir una victoria en su casa.

A continuación dejamos los lesionados y sancionados para el cruce.

Lesionados

1. Omar Marmoush

Marmoush regresó lesionado de la Selección de Egipcio y es un gran dolor de cabeza para Guardiola. Sufrió una lesión en su rodilla y tendrá varias semanas afuera. Desde el club estiman que podrá regresar justo antes del último parón de selecciones.

2. Kalvin Phillips

El jugador viene arrastrando una lesión en su tendón de aquiles que le impide poder formar parte de sus compañeros. Su recuperación aún no tiene fecha estimada.

3. Marcus Bettinelli

Acumuló una lesión en la pretemporada que aún provoca que no pueda estar a la par del equipo. Desde el cuerpo técnico esperan poder tenerlo para octubre.

4. Mateo Kovacic

Fue operado por una lesión en su tendón de aquiles y su regreso a la cancha está estipulado para mediados de octubre.

5. Rayan Cherki

El jugador, refuerzo del Manchester City esta temporada, estará de seis a ocho semanas afuera de las canchas por una lesión muscular en el cuadriceps.

Sancionados

El Manchester City no tiene ningún sancionado para el encuentro por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

