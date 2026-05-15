Lesionados y sancionados del partido entre el Chelsea y el Manchester City

El Chelsea y el Manchester City tienen al alcance de sus manos la posibilidad de consagrarse campeones de la FA Cup. Para lograrlo, primero Calum McFarlane y Pep Guardiola deberán evaluar con cuidado a todos sus futbolistas para armar el mejor once posible de cara al cruce en Londres.

Aunque ninguno de los dos equipos llega con una lista extensa de ausencias, las bajas disponibles sí alteran, de una manera u otra, la planificación de ambos entrenadores para uno de los partidos más importantes de la temporada.

Lesionados del Chelsea

Del lado blue, la ausencia principal sigue siendo la de Estevao. El brasileño sufrió un desgarro de grado 4 en los isquiotibiales durante el empate frente al Manchester United y no volverá a jugar en lo que queda de la temporada. Además, Carlo Ancelotti decidió dejarlo afuera de la prelista de Brasil para el Mundial 2026. El extremo, de tan solo 19 años, venía realizando una campaña brillante con ocho goles y cuatro asistencias en 36 partidos.

Jamie Gittens tampoco estará disponible para la final. El inglés arrastra problemas musculares desde enero y su primera campaña en Stamford Bridge al final fue a pura lesión. El atacante convirtió apenas un gol en 27 apariciones y todavía no tiene fecha estimada de regreso.

Otro futbolista descartado es Jesse Derry. El juvenil de 18 años sufrió una fortísima lesión en la cabeza luego de un choque accidental en el partido contra el Nottingham Forest, que, a su vez, marcaba su primera titularidad en la Premier League. McFarlane confirmó que no volverá a jugar en lo que queda de la temporada, aunque las primeras revisiones médicas dejaron buenas perspectivas.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Estevao Desgarro severo en el isquiotibial Descartado Incierta Jamie Gittens Lesión en el isquiotibial Descartado Incierta Jesse Derry Golpe en la cabeza Descartado Incierta

Suspendidos del Chelsea

Mykhailo Mudryk sigue suspendido luego del doping positivo que derivó en una sanción de cuatro años. El extremo llevó el caso al TAS y buscará revertir la decisión impuesta por la Federación Inglesa.

Lesionados del Manchester City

Pep llega a Wembley pendiente de la evolución de Rodri. El mediocampista arrastra molestias en la ingle y se perdió las últimas cuatro convocatorias del City. El cuerpo técnico viene administrando cuidadosamente sus minutos a raíz de la rotura de ligamentos que padeció durante 2024.

Luego del triunfo contra el Crystal Palace, el DT reconoció que todavía no sabe si el ganador del Balón de Oro llegará en condiciones para disputar la final de la FA Cup. Los de Manchester esperan una evolución favorable durante la próxima sesión de entrenamiento.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodri Molestia en la ingle En duda Incierta

Suspendidos del Manchester City

Los Citizens no cuentan con jugadores suspendidos para enfrentar a los Blues en el estadio Wembley de Londres.

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