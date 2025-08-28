Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentar al RCD Mallorca por la jornada 3 de LaLiga

El inicio de la campaña del Real Madrid en LaLiga 2025/26 fue viento en popa: arrancó con una victoria por la mínima ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, mientras que en la segunda mejoró notablemente su rendimiento y le ganó por 3-0 al Real Oviedo en condición de visitante. En la cuarta jornada, el Merengue tendrá una parada complicada enfrentándose a la Real Sociedad en Anoeta.

Ahora, volverá a su casa para recibir a un golpeado RCD Mallorca: los de Jagoba Arrasate perdieron por goleada frente al FC Barcelona y rescataron un punto sobre el final en el choque contra el Celta de Vigo. Ambos encuentros fueron en Son Moix, lo que representa que este partido frente al Real Madrid sea el primero de la temporada fuera de casa. Para colmo, no podrán contar con Vedat Muriqi, una de sus figuras, por suspensión. En la cuarta fecha visitarán al Espanyol en Cornellá.

El compromiso arranca a las 15:30 del próximo sábado 30 de agosto (hora del este de los Estados Unidos) y podrá verse en vivo por ESPN (Estados Unidos y Latinoamérica) y por SkySports en México.

Los lesionados y sancionados del Real Madrid para la jornada 3 de LaLiga

Lesionados

El Real Madrid tiene cuatro futbolistas con problemas físicos de cara a este encuentro: Ferland Mendy y Endrick tienen inconvenientes en un muslo respectivamente, mientras que Eduardo Camavinga tiene una lesión en uno de sus tobillos y Jude Bellingham, una de las más grandes figuras del plantel Merengue, avanza en la recuperación tras su cirugía de hombro. Aún se desconoce cuando volverá a las canchas, pero se confía en que no dirá presente en la próxima fecha FIFA con la selección de Inglaterra para los partidos por eliminatorias europeas.

Sancionados

El Real Madrid no tiene ningún sancionado para el encuentro por la tercera jornada de LaLiga.

