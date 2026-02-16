Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Benfica

Este martes 17 de febrero el Real Madrid visitará al Benfica de Portugal en la ida del playoff de la UEFA Champions League con el objetivo llevarse una ventaja a casa para tratar de avanzar a la siguiente ronda del torneo donde son reyes con 15 títulos.

El conjunto merengue viene de golear en casa 4-1 a la Real Sociedad en LaLIga donde es sublíder con 60 unidades, producto de 19 triunfos, tres empates y dos derrotas. Mientras que, el cuadro luso es tercero de la Primeira Liga con 52 unidades en 22 fechas debajao de las 59 y 55 del Porto y Sporting Lisboa, respectivamente.

En la 'Casa Blanca' contarán con varias bajas para este duelo producto de lesiones y sanciones que sufrieron recientemente, por lo que Álvaro Arbeloa tendrá que hacer algunas modificaciones en su once inicial.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Benfica

🚨🛑 BREAKING: Éder Militão suffers tear in the biceps femoris muscle of his left leg with involvement of the tendon.



Real Madrid defender will be out for 3-4 months, report @AranchaMobile. pic.twitter.com/R15FnLXRgG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025

El 8 de diciembre, los servicios médicos del Real Madrid le diagnosticaron a Éder Militao una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Dicha lesión lo tendrá alejado de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses, por lo que hasta la fecha se mantiene ausente.

Jude Bellingham salió lesionado en el juego ante Rayo Vallecano | NurPhoto/GettyImages

Por su parte, Jude Bellingham no podrá estar disponible para este compromiso debido a que sufrió una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda durante el choque contra Rayo Vallecano el sábado 1 de febrero y según algunas fuentes no estaría de vuelta hasta a primeros del mes de abril.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Éder Militão Rotura en el bíceps femoral Descartado 1/04/2026 Jude Bellingham Rotura muscular en el semitendinoso Descartado 1/04/2026 Rodrygo Tendinosis Descartado 23/02/2026

Suspendidos del Real Madrid para enfrentarse al Benfica

Asencio y Rodrygo fueron expulsados en el último juego de UCL y tendrán que cumplir una fecha de sanción | Eurasia Sport Images/GettyImages

En los casos de Raúl Asencio y Rodrygo deberán cumplir una fecha de suspensión después de ser expulsados durante la última jornada de la primera fase de la Champions League 2025/26 cuando precisamente cayeron 4-2 ante Benfica.

Bajo este panorama, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa alista algunas modificaciones con el objetivo de dar la sorpresa en el Estádio da Luz de Lisboa.



