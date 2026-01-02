Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Betis

El Real Madrid tiene otra oportunidad de reivindicar el criterio de sus aficionados, que aún no están del todo convencidos por el accionar del cojunto merengue bajo la dirección técnica de Xabi Alonso. Y es que, el próximo domingo 4 de enero, se enfrentarán al Real Betis, en busca de sumar otros tres puntos que los mantengan a un paso del Barcelona en la disputa por la cima en LaLiga.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Sevilla

Real Madrid v Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Hace unas semanas el Real Madrid informó que Ferland Mendy presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Aún no se sabe con exactitud cuál será el tiempo de recuperación, pero se estima que no volverá hasta 2026.

El defensor español Dani Carvajal fue intervenido de la rodilla derecha y su ausencia podría ser de dos a tres meses según su evolución, por lo que entre enero y febrero del próximo año estaría de regreso.

David Alaba se lesionó durante el último parón de selecciones, aunque no jugó con Austria por su lesión en el sóleo, el ex del Bayern Múnich volvió a Valdebebas con una sobrecarga muscular. Se desconoce su evolución y el tiempo de baja, pero es posible que siga ausente algunas semanas.

Hace un par de semanas, se perdió a Éder Militao, los servicios médicos del Real Madrid le han diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. La lesión frente al Celta le tendrá apartado de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses.

El francés Eduardo Camavinga aún no está recuperado del esguince de tobillo que sufrió ante el Athletic Club y sigue siendo duda para este duelo. En el último partido no fue ni al banco.

También, se anunció que Trent Alexander-Arnold presenta una lesión muscular en la pierna izquierda, sufrida en el partido contra el Athletic Club en San Mamés.

El lateral inglés, que abandonó el campo en el inicio del segundo tiempo, estará fuera de las canchas por un período estimado de ocho a diez semanas (es decir hasta el mes de febrero), lo que supone un duro golpe para el equipo de Xabi Alonso en plena fase decisiva de la temporada.

Valverde y Rüdiger no sumaron minutos en el partido frente al Talavera por sus diversos problemas físicos y están en duda para el compromiso de este domingo.

El delantero francés Kylian Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda, confirmado tras los estudios médicos, y se perderá al menos el arranque de la segunda vuelta del torneo de LaLiga, cuando su equipo enfrente al Betis.

El Real Madrid no tiene jugadores suspendidos para el partido contra el Betis

El conjunto dirigido por Xabi Alonso recupera a Endrick y Álvaro Carreras, que recibieron dos fechas de suspensión por sus tarjetas rojas frente al Celta de Vigo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP