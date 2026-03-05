Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Celta de Vigo
Mientras todavía digiere la durísima derrota como local del último lunes ante Getafe, el Real Madrid se va enfocando en lo que será su próximo desafío, esta vez en condición de visitante frente al Celta.
No será una tarea sencilla para Álvaro Arbeloa armar el once inicial con el que saldrá a jugar en Balaídos. La enfermería del equipo se encuentra abarrotada y a eso se le deben sumar las suspensiones de otros tres jugadores, uno por expulsión y dos por acumulación de tarjetas amarillas.
Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Celta
Más allá de la caída en le Bernabéu, la peor noticia que se llevó el equipo tras el partido ante Getafe fue la dura lesión que sufrió Rodrygo. Horas después del encuentro se confirmó que el brasileño se rompió los ligamentos cruzados y el menisco externo de la rodilla derecha. Le dice adiós a la temporada...y al Mundial.
La del ex-Santos se suma a las lesiones de Kylian Mbappé, Éder Militão, Dani Ceballos y Jude Bellingham, todos ellos descartados para el viernes. Habrá que esperar a la evolución de Raúl Asencio (contractura cervical) y Eduardo Camavinga (dolor de muela) para saber si el míster podrá contar con ellos.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Éder Militão
Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda
Descartado
01/04/2026
Jude Bellingham
Lesión en el músculo semitendinoso
Descartado
Incierta
Dani Ceballos
Rotura en el sóleo de la pierna derecha
Descartado
13/04/2026
Kylian Mbappé
Molestias en la rodilla izquierda
Descartado
Incierta
Rodrygo
Rotura de ligamentos cruzados y menisco externo
Descartado
Incierta
Raúl Asencio
Contractura cervical
En duda
Incierta
Eduardo Camavinga
Dolor de muela
En duda
Incierta
¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?
Franco Mastantuono, expulsado por insultar al árbitro Muñiz Ruiz, podría perderse hasta dos partidos por su indisciplina. Mientras que Álvaro Carreras y Dean Huijsen alcanzaron las cinco amonestaciones y también serán baja.
Por lo tanto, entre lesionados y sancionados, el Real Madrid podría tener en Vigo hasta 10 bajas. Ante la escasez de efectivos, Arbeloa deberá improvisar un once de garantías que sea capaz de sacar los tres puntos para no ceder más distancia con el FC Barcelona y mantener las opciones de pelear por el título de LaLiga.