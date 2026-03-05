Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Celta de Vigo

Mientras todavía digiere la durísima derrota como local del último lunes ante Getafe, el Real Madrid se va enfocando en lo que será su próximo desafío, esta vez en condición de visitante frente al Celta.

No será una tarea sencilla para Álvaro Arbeloa armar el once inicial con el que saldrá a jugar en Balaídos. La enfermería del equipo se encuentra abarrotada y a eso se le deben sumar las suspensiones de otros tres jugadores, uno por expulsión y dos por acumulación de tarjetas amarillas.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Celta

Más allá de la caída en le Bernabéu, la peor noticia que se llevó el equipo tras el partido ante Getafe fue la dura lesión que sufrió Rodrygo. Horas después del encuentro se confirmó que el brasileño se rompió los ligamentos cruzados y el menisco externo de la rodilla derecha. Le dice adiós a la temporada...y al Mundial.

La del ex-Santos se suma a las lesiones de Kylian Mbappé, Éder Militão, Dani Ceballos y Jude Bellingham, todos ellos descartados para el viernes. Habrá que esperar a la evolución de Raúl Asencio (contractura cervical) y Eduardo Camavinga (dolor de muela) para saber si el míster podrá contar con ellos.

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Éder Militão Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda Descartado 01/04/2026 Jude Bellingham Lesión en el músculo semitendinoso Descartado Incierta Dani Ceballos Rotura en el sóleo de la pierna derecha Descartado 13/04/2026 Kylian Mbappé Molestias en la rodilla izquierda Descartado Incierta Rodrygo Rotura de ligamentos cruzados y menisco externo Descartado Incierta Raúl Asencio Contractura cervical En duda Incierta Eduardo Camavinga Dolor de muela En duda Incierta

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?

Franco Mastantuono, expulsado por insultar al árbitro Muñiz Ruiz, podría perderse hasta dos partidos por su indisciplina. Mientras que Álvaro Carreras y Dean Huijsen alcanzaron las cinco amonestaciones y también serán baja.

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Maria Jimenez/GettyImages

Por lo tanto, entre lesionados y sancionados, el Real Madrid podría tener en Vigo hasta 10 bajas. Ante la escasez de efectivos, Arbeloa deberá improvisar un once de garantías que sea capaz de sacar los tres puntos para no ceder más distancia con el FC Barcelona y mantener las opciones de pelear por el título de LaLiga.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP