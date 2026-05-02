Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Espanyol

Luego de igualar 1-1 ante el Betis en Sevilla y prácticamente despedirse de sus posibilidades de pelear por el título de LaLiga, el Real Madrid afronta un nuevo compromiso en el tramo final de una temporada que rápidamente querrá olvidar. Este domingo visita al Espanyol con una plantilla severamente debilitada.

Arbeloa no podrá contar con varios jugadores en su excursión el RCDE Stadium, por lo que deberá rearmar el equipo para ir por un triunfo que le permita a los merengues llegar con chances de aún pelear al Clásico en el Camp Nou.

A continuación, el repaso de la situación en la enfermería del conjunto blanco.

Lesionados del Real Madrid

La gran novedad entre las bajas del equipo es la de Kylian Mbappé. El astro francés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda en el encuentro ante Betis y está completamente descartado para jugar con Espanyol. Habrá que esperar a su evolución para saber si podrá ser parte del Clásico del próximo domingo 10 de mayo.

Real Betis V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

A Mbappé se suman otros ausentes de larga data, aunque no menos importantes. Pese a que ya se encuentra en el tramo final de su recuperación, Thibaut Courtois seguirá fuera por su lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho. El belga apunta a estar frente al Barcelona en el Camp Nou.

Tampoco será de la partida Eder Militao, quien volvió a sufrir una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, perdiéndose lo que queda de la temporada e incluso el Mundial. Una lesión no tan grave como la del brasileño pero que afecta la misma zona padece Arda Güler, también descartado. Rodrygo, por su parte, ya ha iniciado su recuperación de la rotura de ligamentos cruzados sufrida en el último partido ante Getafe.

En duda aparece Dani Carvajal por un golpe en el pie derecho que no le permitió entrenarse a la par de sus compañeros. Se lo evaluará hasta último momento y luego Arbeloa decidirá si entra en las opciones del domingo.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Kylian Mbappé Desgarro muscular Descartado Incierta Éder Militão Rotura bíceps femoral Descartado Incierta Arda Güler Lesión muscular Descartado 25/05/26 Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado 30/09/26 Thibaut Courtois Desgarro cuádriceps Descartado Incierta Dani Carvajal Golpe En duda Incierta

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?

El conjunto merengue no cuenta con jugadore suspendidos para el encuentro ante el Espanyol.