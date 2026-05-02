Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Espanyol
Luego de igualar 1-1 ante el Betis en Sevilla y prácticamente despedirse de sus posibilidades de pelear por el título de LaLiga, el Real Madrid afronta un nuevo compromiso en el tramo final de una temporada que rápidamente querrá olvidar. Este domingo visita al Espanyol con una plantilla severamente debilitada.
Arbeloa no podrá contar con varios jugadores en su excursión el RCDE Stadium, por lo que deberá rearmar el equipo para ir por un triunfo que le permita a los merengues llegar con chances de aún pelear al Clásico en el Camp Nou.
A continuación, el repaso de la situación en la enfermería del conjunto blanco.
Lesionados del Real Madrid
La gran novedad entre las bajas del equipo es la de Kylian Mbappé. El astro francés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda en el encuentro ante Betis y está completamente descartado para jugar con Espanyol. Habrá que esperar a su evolución para saber si podrá ser parte del Clásico del próximo domingo 10 de mayo.
A Mbappé se suman otros ausentes de larga data, aunque no menos importantes. Pese a que ya se encuentra en el tramo final de su recuperación, Thibaut Courtois seguirá fuera por su lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho. El belga apunta a estar frente al Barcelona en el Camp Nou.
Tampoco será de la partida Eder Militao, quien volvió a sufrir una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, perdiéndose lo que queda de la temporada e incluso el Mundial. Una lesión no tan grave como la del brasileño pero que afecta la misma zona padece Arda Güler, también descartado. Rodrygo, por su parte, ya ha iniciado su recuperación de la rotura de ligamentos cruzados sufrida en el último partido ante Getafe.
En duda aparece Dani Carvajal por un golpe en el pie derecho que no le permitió entrenarse a la par de sus compañeros. Se lo evaluará hasta último momento y luego Arbeloa decidirá si entra en las opciones del domingo.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Kylian Mbappé
Desgarro muscular
Descartado
Incierta
Éder Militão
Rotura bíceps femoral
Descartado
Incierta
Arda Güler
Lesión muscular
Descartado
25/05/26
Rodrygo
Rotura de ligamento cruzado y menisco
Descartado
30/09/26
Thibaut Courtois
Desgarro cuádriceps
Descartado
Incierta
Dani Carvajal
Golpe
En duda
Incierta
¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?
El conjunto merengue no cuenta con jugadore suspendidos para el encuentro ante el Espanyol.