Lesionados y sancionados del Real Madrid y Olympique Marsella para el partido por UEFA Champions League

El inicio de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League está a la vuelta de la esquina y el duelo entre Real Madrid y Olympique Marsella será uno de los grandes atractivos de la jornada del martes, la inicial de esta fase de la competencia.

El encuentro arrancará a las 21 (hora de España) y contará con televisación en vivo por Paramount+ en Estados Unidos, Max en México, Movistar+ en el país de la península ibérica y Disney+ en el resto de Latinoamérica.

El dueño de casa llega con puntaje perfecto en LaLiga y buscará trasladar ese buen andar al plano continental, donde viene de tener una mala temporada: en la UCL anterior terminó en puestos de playoffs y cayó en cuartos de final frente al Arsenal. En su última presentación, venció 2-1 de visitante a la Real Sociedad.

Por su parte, la visita intentará dar el primer batacazo de la competencia ganando en el Santiago Bernabéu, aunque claro está que el objetivo primordial es pelearle al PSG el trono del fútbol francés. Vienen de golear al Lorient por la Ligue 1.

Real Madrid

Lesionados

Real Madrid Training Session - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

Xabi Alonso no podrá contar con varios futbolistas importantes para su armado como Antonio Rüdiger (lesión en el muslo), Eduardo Camavinga (lesión en el tobillo) y Jude Bellingham, que se recupera tras su cirugía de hombro.

Además, serán baja Endrick, Andriy Lunin y Ferland Mendy.

Suspendidos

El Real Madrid no tiene ningún suspendido para el primer encuentro de la UEFA Champions League 2025/26.

Olympique Marsella

Lesionados

Olympique Lyonnais v Olympique de Marseille - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Roberto De Zerbi sabe que no podrá contar con el brasileño Igor Paixão, que sufrió una lesión muscular. Además, Rubén Blanco y Pol Lirola no tienen autorización para jugar y serán baja.

Suspendidos

El equipo francés no tiene jugadores con sanción disciplinaria para este compromiso.