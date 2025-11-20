Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentarse al Athletic Club

El Futbol Club Barcelona vuelve a la disputa de la temporada 2025/26 de LaLiga tras el último parón por eliminatorias de la FIFA de cara a la Copa del Mundo y lo hará al verse las caras frente al Athletic Club este sábado 22 de noviembre en lo que será la reinauguración del Camp Nou tras poco más de dos años de remodelación.

Para fortuna de los catalanes, estos encuentros con selecciones no le pasaron factura en cuanto a temas físicos, pero sí lo hizo la última jornada disputada en el futbol español, en donde un hombre salió expulsado y algunos otros no vieron actividad.

Lesionados del FC Barcelona para enfrentarse al Athletic Club

Desde la convocatoria a Selección de España nombres como Lamine Yamal, Marc Casadó, Pedri o Gavi, no aparecieron, esto en búsqueda de que cada uno se recuperara de sus problemas físicos, situación que aparentemente no ha mejorado y por lo que podrían perderse este encuentro de la Jornada 13.

Lamine Yamal : No fue llamado a ninguno de los partidos con España debido a que causó baja por una molestia muscular, aunque posteó en redes sociales que su regreso podría darse en el Camp Nou, habrá que ver su evolución.

: No fue llamado a ninguno de los partidos con España debido a que causó baja por una molestia muscular, aunque posteó en redes sociales que su regreso podría darse en el Camp Nou, habrá que ver su evolución. Marc Casadó : En los últimos días este jugador ya comenzó a realizar trabajo específico, pero medios locales aseguran que no estará para este encuentro.

: En los últimos días este jugador ya comenzó a realizar trabajo específico, pero medios locales aseguran que no estará para este encuentro. Pedri : De acuerdo a información revelada por Sport, el mediocampista culé estaría listo para el encuentro de Champions League frente al Chelsea.

: De acuerdo a información revelada por Sport, el mediocampista culé estaría listo para el encuentro de Champions League frente al Chelsea. Gavi: Es por todos sabido que este jugador fue sometido a una artroscopía y se incorporará, si todo sale bien, a mediados de febrero.

Suspendidos del FC Barcelona para enfrentarse al Athletic Club

En el triunfo de cuatro goles por dos como visitante frente al Celta de Vigo, Frenkie de Jong se fue expulsado por doble amarilla al minuto 95 del encuentro, por lo que no podrá ver actividad este fin de semana. Además, sus despistes en defensa provocaron el gol de Borja Iglesias, que si bien no impactó en el marcador, pudo cambiar la historia.

